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Em flagrante

Homem é preso após acariciar perna de passageira dentro de ônibus em Viana

Vítima, que estava acompanhada de uma irmã, contou que o suspeito a acariciou duas vezes; motorista foi alertado e a polícia foi acionada
Leiriane Santana

Leiriane Santana

Publicado em 

27 nov 2023 às 14:31

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 14:31

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória
O suspeito foi levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde foi autuado em flagrante Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Um homem de 32 anos foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus de turismo na BR 262 , em Viana, na noite deste domingo (26), após acariciar uma jovem de 23 anos. A vítima, que não terá o nome citado, informou que o suspeito, identificado como Luiz Eduardo Candido de Jesus, 32 anos, estava sentado na mesma fileira e teria acariciado a perna dela.
Segundo o boletim de ocorrência, a jovem estava sentada ao lado da irmã dentro do ônibus e foi acariciada duas vezes na perna direita pelo acusado. Ela relatou para a familiar o que havia acontecido. Imediatamente ela alertou o motorista e pediu para acionar a polícia. O acusado foi levado para a Delegacia de Plantão Especializada da Mulher, onde foi autuado em flagrante, e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

O que diz a PRF

Em uma postagem no Instagram, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe realizava patrulhamento na BR 262, nas proximidades do km 18, quando o motorista do ônibus parou no acostamento e relatou a situação. "Os policiais conversaram com a vítima e confirmaram o fato. Diversos passageiros também confirmaram o acontecimento", destacou a corporação.
Já a Polícia Civil destacou que o suspeito, de 32 anos, foi autuado em flagrante por importunação sexual e encaminhado ao sistema prisional.
Leiriane Santana é aluna do 26º curso de residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esse conteúdo foi orientado e editado pelo editor Murilo Cuzzuol

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