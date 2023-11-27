Uma mulher foi sequestrada e estuprada quando voltava da igreja, no bairro Graúna, em Cariacica, na noite de domingo (26). De acordo com a Polícia Militar, o marido da vítima relatou que a esposa voltava sozinha quando foi puxada à força para dentro de um carro, por um homem armado. O criminoso vendou a mulher e a levou para uma região. A vítima não soube precisar os detalhes e nem as características do suspeito ou veículo que usou.
O criminoso forçou a vítima a ter relações sexuais com ele e, após o crime, retornou ao bairro Graúna, onde a deixou em uma área de mata sem roupas. Após a saída do indivíduo, a mulher conseguiu acionar o marido, já na madrugada desta segunda-feira (27).
O companheiro buscou a esposa e o casal foi para casa, de onde acionaram o Ciodes (190). A mulher foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Alto Lage e depois iria à delegacia.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica. Até a publicação, o suspeito de cometer o crime não foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", informou a PC em nota.
Mulher é raptada e estuprada ao voltar de igreja em Cariacica
Ajude a polícia
Quem tiver qualquer informação que auxilie a polícia em investigações pode ligar para o Disque-Denúncia (181). Não é necessário se identificar para denunciar.