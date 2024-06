PM e esposa são presos após denúncia de estupro de menina em Aracruz

A poucos dias do início do inverno, algumas cidades do Espírito Santo parecem já estar se preparando para a estação mais fria do ano: Vitória e outros seis municípios do Estado registraram recorde de frio do ano. As temperaturas mínimas foram registradas entre os dias 25 de maio e o último domingo (2) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e correspondem ao número oficial (de estações meteorológicas), não à sensação térmica, que pode ser menor dependendo da umidade relativa do ar e do vento.