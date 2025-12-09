PM apreende mais de 18 kg de cocaína e detém 14 suspeitos em Cariacica

Fuzil e drogas apreendidas em Flexal II, Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Mais de 18 kg de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) em Flexal II, Cariacica, no Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (9). A equipe da Força Tática conduziu 14 suspeitos à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), já que cinco deles são menores de idade. Horas antes, um fuzil havia sido apreendido com um homem no mesmo bairro.

Segundo a PM, os militares realizavam patrulhamento quando receberam informações de que criminosos estariam manuseando drogas em uma residência da região. O tenente Milhioli, da corporação, informou que foi montado um cerco no entorno do imóvel e, em seguida, os policiais anunciaram a abordagem. Treze suspeitos foram detidos dentro da casa, enquanto outro tentou fugir, mas foi alcançado pelos militares.

“Nove indivíduos são maiores de idade e cinco são menores. Não houve troca de tiros nem retaliação por parte dos abordados. São indivíduos indicados pelo tráfico para ajudar, assessorar e se preparar para essa venda”, explicou o tenente da Força Tática da PM.