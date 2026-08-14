PM apreende cerca de 40 kg de maconha em carro abandonado em Linhares

A Polícia Militar apreendeu cerca de 40 kg de maconha no porta-malas de um Toyota Corolla, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (13). Segundo a corporação, o veículo estava estacionado em um lote onde havia uma construção abandonada. Nenhum suspeito foi localizado.





De acordo com a PM, os policiais chegaram ao local após receberem denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na região. Seis pessoas foram abordadas, mas nada de ilícito foi encontrado com elas, e todas foram liberadas.





Durante a ocorrência, os militares receberam novas denúncias informando que, próximo ao local da abordagem, havia uma construção abandonada onde estaria um carro com sinais de acidente de trânsito e drogas que seriam distribuídas na região.





No endereço indicado, os policiais encontraram o Toyota Corolla sem a placa dianteira e com a parte frontal completamente danificada. Durante a vistoria, a maconha foi localizada no porta-malas. A droga foi encaminhada à delegacia. O veículo foi removido para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES).





Dentro do carro, os policiais também encontraram um orçamento de material de construção em nome de um homem. Segundo a PM, denúncias anteriores apontavam que ele teria assumido o tráfico de drogas na região após a prisão de um familiar. O indivíduo, no entanto, não foi localizado nem preso.





A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não retornou até a publicação desta matéria.