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No porta-malas

PM apreende cerca de 40 kg de maconha em carro abandonado em Linhares

Publicado em

14 ago 2026 às 10:30

Polícia Militar apreendeu cerca de 40 kg de maconha no porta-malas de um Toyota Corolla, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (13). Segundo a corporação, o veículo estava estacionado em um lote onde havia uma construção abandonada. Nenhum suspeito foi localizado.


De acordo com a PM, os policiais chegaram ao local após receberem denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na região. Seis pessoas foram abordadas, mas nada de ilícito foi encontrado com elas, e todas foram liberadas.


Durante a ocorrência, os militares receberam novas denúncias informando que, próximo ao local da abordagem, havia uma construção abandonada onde estaria um carro com sinais de acidente de trânsito e drogas que seriam distribuídas na região.


No endereço indicado, os policiais encontraram o Toyota Corolla sem a placa dianteira e com a parte frontal completamente danificada. Durante a vistoria, a maconha foi localizada no porta-malas. A droga foi encaminhada à delegacia. O veículo foi removido para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES).


Dentro do carro, os policiais também encontraram um orçamento de material de construção em nome de um homem. Segundo a PM, denúncias anteriores apontavam que ele teria assumido o tráfico de drogas na região após a prisão de um familiar. O indivíduo, no entanto, não foi localizado nem preso.


A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não retornou até a publicação desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Briga entre clientes de bar termina com homem baleado em Vila Velha

Publicado em 14/08/2026 às 11:12

Uma briga entre dois homens em um bar terminou com um deles baleado no bairro Brisamar, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os dois deixaram o estabelecimento após uma discussão, mas um deles voltou armado procurando pelo outro, de 44 anos.


Como a vítima não estava no bar naquele momento, o suspeito teria aguardado o retorno dela para efetuar os disparos, conforme os relatos de testemunhas. Quando os policiais chegaram ao estabelecimento, encontraram o homem baleado. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez e não quis comentar o ocorrido.


Após os disparos, o suspeito fugiu do local e deixou um par de chinelos para trás. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.


 A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Projeto-piloto

Guarda de Vitória vai usar bikes elétricas para rondas nas orlas

Publicado em 14/08/2026 às 10:49
E-bike Patrulhamento: projeto-piloto da Guarda de Vitória usará bicicletas elétricas para rondas nas orlas
E-bike Patrulhamento: projeto-piloto da Guarda de Vitória usará bicicletas elétricas para rondas nas orlas Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

As bicicletas elétricas vão começar a fazer parte do patrulhamento da Guarda Municipal de Vitória. A iniciativa, nomeada de "E-bike Patrulhamento", consiste em um projeto-piloto para o policiamento mais próximo à população, acompanhando a evolução da mobilidade urbana.


A previsão para o início, de acordo com a corporação, é em setembro, com patrulhamento, inicialmente, ocorrendo na orla da Ilha das Caieiras, em São Pedro, e na orla de Camburi e do Canal, no período das 6h às 20h. 


Segundo a Guarda, cerca de 100 guardas municipais iniciaram, nesta semana, um treinamento para o uso dos novos veículos e técnicas de pilotagem defensiva e táticas operacionais.  No total, serão oito turmas de 12 agentes cada fazendo o curso.


As bicicletas elétricas utilizadas no projeto-piloto foram doadas pela Receita Federal. Inicialmente, o atendimento nas orlas contará com duas equipes no turno matutino e duas no vespertino. A comandante Fabiana Gonçalves esclareceu que o novo método não substitui o estilo tradicional de policiamento.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Casas populares

Inscrições para apartamentos do Minha Casa, Minha Vida em Cariacica terminam nesta sexta (14)

Publicado em 14/08/2026 às 08:08
Minha casa minha vida | Casa nova com chaves
Serão construídas 250 unidades habitacionais em Vila Merlo
 Jakub Zerdzicki | Pexels

As inscrições para as 250 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida que serão construídas em Vila Merlo, em Cariacica, terminam nesta sexta-feira (14). Os interessados devem realizar o cadastro pelo site da Prefeitura.


Entre os critérios exigidos estão morar em Cariacica há pelo menos dois anos, possuir renda familiar mensal de até R$ 3.200 e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do município, com os dados atualizados até 31 de janeiro de 2026.


O candidato também deverá se enquadrar em pelo menos um dos critérios que caracterizam déficit habitacional. Além disso, não poderá ser proprietário, comprador, cessionário ou promissário comprador de outro imóvel residencial.


Também não podem participar pessoas que já tenham sido beneficiadas por programas habitacionais de interesse social do governo federal, estadual ou municipal. A seleção seguirá os critérios estabelecidos pelo Governo Federal para o Minha Casa, Minha Vida. 


Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o preenchimento da inscrição, os interessados podem entrar em contato com a Prefeitura de Cariacica pelo telefone (27) 3354-7138.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Rodovia do Contorno

Homem atravessa fora da faixa e morre atropelado em Cariacica

Publicado em 13/08/2026 às 21:48
Marcelo Araújo Gomes, 48 anos, morreu atropelado ao atravessar fora da faixa Leitor A Gazeta/Acervo pessoal

Um homem de 48 morreu atropelado por uma caminhonete na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (13). O acidente teria acontecido após Marcelo Araújo Gomes atravessar fora da faixa de pedestres. No veículo, iam dois lavradores, que seguiam no sentido Serra, conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e fez a verificação da caminhonete, que estava com a documentação em dia. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. 


A vítima, que trabalhava como motorista de carreta, veio ao Espírito Santo para realizar o abastecimento de uma carga que seria levada para São Paulo, Estado onde ele morava.  No momento do acidente, Marcelo estaria retornando de um espaço próximo a um posto de gasolina, segundo relato de um colega que o acompanhava na viagem a trabalho.


Mais informações sobre o caso foram solicitadas à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Civil e à Guarda Municipal de Cariacica.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Em estado grave

Acidente deixa motorista inconsciente e preso às ferragens na BR 101

Publicado em 13/08/2026 às 19:11
Vítima precisou ser resgatada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.
Vítima precisou ser resgatada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Douglas Abreu

Um acidente entre um caminhão e uma Fiorino foi registrado no km 150 da BR 101, na altura do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Após a colisão, o motorista da Fiorino ficou inconsciente e preso às ferragens. 


O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Ele não quis gravar entrevista, mas contou à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, que o carro seguia no sentido Vitória quando tentou fazer uma ultrapassagem. invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a dinâmica relatada pelo motorista.


Em entrevista à repórter, o tenente Favalessa, do Corpo de Bombeiros, informou que a vítima foi retirada das ferragens e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O motorista foi intubado ainda no local e encaminhado a um hospital.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

Motocicleta pega fogo após acidente com carro em Muniz Freire

Publicado em 13/08/2026 às 18:31

Uma motocicleta pegou fogo após uma colisão com um carro na ES 181, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu na comunidade de Bugari, no trecho que liga a sede do município ao distrito de Anutiba. 


A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionados para atender à ocorrência. Ainda não há informações sobre feridos. O trânsito opera em meia pista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
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Violência

Filho agride a mãe de 65 anos e é preso em Vitória

Publicado em 13/08/2026 às 17:59

Um homem de 51 anos foi preso após agredir e ameaçar a própria mãe em Vitória, na tarde desta quarta-feira (12). Segundo a Guarda Municipal, a vítima tem 65 anos e relatou que sofre agressões frequentes do filho, principalmente quando ele faz uso de drogas e bebidas alcoólicas.


Durante a prisão, de acordo com o inspetor Resende, o homem voltou a ameaçar a mãe."Ele disse que, quando saísse da cadeia, voltaria para matá-la", contou. De acordo com a Guarda, o suspeito tem quatro passagens pela polícia por diferentes crimes relacionados a violência contra mulher, além de registros por tráfico de drogas, ameaça, embriaguez ao volante, desacato à autoridade e roubo.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por ameaça e injúria, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional. O nome do preso e do bairro onde ocorreu o crime não foram divulgados para preservar a identidade da vítima.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Investigação

Dois são presos por venda irregular de emagrecedores em Colatina

Publicado em 13/08/2026 às 17:50
Emagrecedores foram encontrados armazenados em uma geladeira.
Emagrecedores foram encontrados armazenados em uma geladeira. Divulgação | Polícia Civil

Dois homens, de 24 e 25 anos, foram presos durante uma ação da Polícia Civil que apurava a comercialização irregular de produtos emagrecedores em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (12). Em uma residência no bairro Esplanada, os policiais encontraram 17 frascos de um produto identificado como “T.G. 15 – Tirzepatida 15 mg”, armazenados em uma geladeira.


Segundo a corporação, a ação foi desencadeada depois que a Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) do município recebeu informações sobre a venda irregular do produto. Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito de 24 anos confessou ser responsável pela comercialização e apontou que tinha ajuda do colega de 25 anos.


Os dois foram levados à Delegacia Regional de Colatina e autuados por manter em depósito e expor à venda produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. Eles pagaram fiança e responderão ao processo em liberdade.


Segundo a Polícia Civil, a investigação continua para esclarecer a origem dos produtos e identificar outros possíveis envolvidos.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Programação

Bike Vitória e BikES terão bicicletas gratuitas no domingo

Publicado em 13/08/2026 às 16:07
Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória
Estação de bicicletas compartilhadas em Vitória Divulgação

No próximo domingo (16), ciclistas da Grande Vitória poderão utilizar gratuitamente as bicicletas compartilhadas dos sistemas Bike Vitória e do BikES (sistema integrado que abrange Vila Velha e Serra). A iniciativa faz parte da programação pelo Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto. 


A gratuidade será válida durante todo o dia nas estações das três cidades. As regras de uso serão as mesmas dos dias convencionais: cada viagem poderá durar até 75 minutos. Depois desse período, será necessário aguardar 10 minutos para fazer um novo desbloqueio.


Para utilizar as bicicletas, é preciso instalar o aplicativo BikES ou Bike Vitória, disponíveis na Play Store e na App Store, fazer o cadastro e retirar a bicicleta em uma das estações disponíveis.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Ninguém se feriu

Incêndio atinge apartamento no 14º andar de prédio em Vila Velha

Publicado em 13/08/2026 às 16:03
Incêndio atinge apartamento em Vila Velha
Incêndio atinge apartamento em Vila Velha Leitor AG

Um incêndio atingiu um apartamento no 14ª andar de um prédio no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha, nesta quinta-feira (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada as 14h e as chamas já foram extintas. Ninguém ficou ferido. 


A Defesa Civil de Vila Velha informou que não tem atribuição legal para realizar avaliações técnicas em residências e apartamentos em áreas particulares. A pasta orientou que o morador afetado procure um avaliação profissional para análise dos impactos. Conforme os bombeiros, não há registro de solicitação de perícia. 

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Mikaella Mozer

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