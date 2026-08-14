Sargento do Corpo de Bombeiros morre em acidente na BR 262, em Iúna

Um sargento do Corpo de Bombeiros morreu na manhã desta sexta-feira (14) em um acidente na BR 262, na localidade de Pequiá, em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo informações da corporação, Juan Gustavo Pizetta Palomin, de 40 anos, pilotava uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com uma picape.





O militar residia em Minas Gerais e seguia para a companhia de Venda Nova do Imigrante, onde assumiria o serviço como chefe de guarnição.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu por volta das 6h23, no km 194 da rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do sargento no local.





As causas da colisão ainda não foram informadas. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e os demais procedimentos necessários.