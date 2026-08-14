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Sargento do Corpo de Bombeiros morre em acidente na BR 262, em Iúna

Juan Gustavo Pizetta Palomin, de 40 anos, estava a caminho de Venda Nova do Imigrante para assumir o serviço como chefe de guarnição quando a moto que pilotava bateu em uma picape

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 11:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 ago 2026 às 11:27
Juan Gustavo Pizetta Palomin, pilotava uma moto que se envolveu em uma batida com uma picape
Juan Gustavo Pizetta Palomin pilotava moto que colidiu com uma picape Crédito: Helton Simoes/ Corpo de Bombeiros

Um sargento do Corpo de Bombeiros morreu na manhã desta sexta-feira (14) em um acidente na BR 262, na localidade de Pequiá, em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo informações da corporação, Juan Gustavo Pizetta Palomin, de 40 anos, pilotava uma motocicleta que se envolveu em uma colisão com uma picape.


O militar residia em Minas Gerais e seguia para a companhia de Venda Nova do Imigrante, onde assumiria o serviço como chefe de guarnição.


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente aconteceu por volta das 6h23, no km 194 da rodovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do sargento no local.


As causas da colisão ainda não foram informadas. A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia e os demais procedimentos necessários.

Corpo de Bombeiros lamenta morte

O 4º Batalhão de Bombeiros Militar lamentou a morte do sargento e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “A partida precoce do Sargento Juan deixa uma profunda dor entre seus irmãos de farda, amigos e todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele e compartilhar a nobre missão de salvar e proteger vidas”, divulgou a corporação em nota.


A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais informações sobre a ocorrência, mas ainda não havia retornado até a publicação desta matéria.

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