Os irmãos que perderam a mãe no terremoto da Venezuela e agora sofrem com o tremor na Colômbia: 'Eles nos perseguem'

Deivi e Winder Delfín têm 15 e 17 anos. Em junho, o prédio onde moravam desabou após terremotos na Venezuela, e eles levaram 27 dias para recuperar os corpos da mãe e do irmãozinho com as próprias mãos. Eles se mudaram para a Colômbia com o pai e, três dias depois, a terra tremeu novamente.