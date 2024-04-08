Pinheiros registra duas mortes a tiros em intervalo de poucas horas

Em intervalo de apenas quatro horas e meia, a cidade de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, registrou dois assassinatos. O primeiro ocorreu às 23 horas de domingo (7), quando Felipe Braga Pinheiro, de 19 anos, foi morto a tiros na zona rural do município. Segundo a Polícia Militar, o corpo dele também possuía ferimentos causados por objeto cortante.