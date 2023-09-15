Perseguição na Serra conta até com helicóptero, mas suspeito foge

Uma perseguição com direito a apoio de helicóptero na Serra chamou a atenção de moradores na manhã desta sexta-feira (15). Apesar do cerco, o suspeito, conhecido por participar do tráfico de drogas do bairro Nossa Senhora da Conceição, conseguiu escapar.
De acordo com a Polícia Militar, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi visto em uma motocicleta por uma equipe da PM. Ao perceber os agentes, ele fugiu em alta velocidade no sentido Serra Sede. "Foi solicitado apoio de outras equipes, inclusive do Noater (helicóptero), que realizou um cerco. O homem foi novamente visualizado em Campinho da Serra II e houve nova perseguição até Nova Carapina, mas ele conseguiu evadir-se e não foi mais localizado", completou a PM, em nota.