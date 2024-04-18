Perseguição a carro roubado termina em acidente e prisão em Cariacica

Uma perseguição a um carro roubado terminou em acidente na manhã desta quinta-feira (18) na BR 101, no Contorno do Mestre Álvaro, em Cariacica. Durante um patrulhamento de rotina, policiais rodoviários federais abordaram um carro, modelo HB20 branco, e deram ordem de parada.
O motorista, no entanto, recusou o pedido e fugiu com o carro em alta velocidade do local. Em uma tentativa de ultrapassagem, ele perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e colidiu no canteiro central. Após a batida, os policiais realizaram uma vistoria no veículo e foi constatado que o automóvel havia sido roubado pela manhã em São Mateus.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os ocupantes do veículo "foram apresentados para autoridades responsáveis". A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações, mas não houve retorno até a publicação.