Perseguição a carro roubado termina em acidente e prisão em Cariacica

O motorista, no entanto, recusou o pedido e fugiu com o carro em alta velocidade do local. Em uma tentativa de ultrapassagem, ele perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e colidiu no canteiro central. Após a batida, os policiais realizaram uma vistoria no veículo e foi constatado que o automóvel havia sido roubado pela manhã em São Mateus.