Furto de bicicleta em Jardim da Penha tem perseguição e três detidos

Como mostra o vídeo captado pelas câmeras do prédio, um homem entrou no local às 2h06 da madrugada após mexer de forma manual na máquina que coordena a abertura e o fechamento do portão. Em poucos minutos, ele entrou no local, escolheu a bicicleta e saiu andando normalmente. Não é possível verificar a presença de outras pessoas no vídeo. Às 2h11, o suspeito sai do prédio pedalando. O vídeo mostra apenas uma bicicleta sendo levada, mas a PM informou que, em contato com o síndico do edifício, os militares confirmaram que aquelas eram as bicicletas subtraídas.