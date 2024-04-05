Furto de bicicleta em Jardim da Penha tem perseguição e três detidos

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido após uma bicicleta ter sido furtada durante a madrugada desta sexta-feira (5) no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Com os três indivíduos, foram apreendidas três bicicletas. Segundo a Polícia Militar, os equipamentos que estavam com o trio são de furtos. Segundo a corporação, a equipe foi acionada com a informação de um arrombamento do portão da garagem no edifício.
Como mostra o vídeo captado pelas câmeras do prédio, um homem entrou no local às 2h06 da madrugada após mexer de forma manual na máquina que coordena a abertura e o fechamento do portão. Em poucos minutos, ele entrou no local, escolheu a bicicleta e saiu andando normalmente. Não é possível verificar a presença de outras pessoas no vídeo. Às 2h11, o suspeito sai do prédio pedalando. O vídeo mostra apenas uma bicicleta sendo levada, mas a PM informou que, em contato com o síndico do edifício, os militares confirmaram que aquelas eram as bicicletas subtraídas.
A informação inicial repassada à Polícia Militar era de que os suspeitos haviam fugido para a Avenida Fernando Ferrari, na direção do bairro Andorinhas. Sabendo das características, a PM começou as buscas. Quando passavam pela Ponte da Passagem, os policiais viram dois suspeitos. Foi feita, então, uma abordagem, momento em que foram encontrados alicate, estilete, uma chave de boca e uma bucha de maconha. Ainda perto da ponte, os militares encontraram o terceiro envolvido, com outra bicicleta.
O trio foi levado para a delegacia: um homem de 34 anos, um jovem de 20 anos e um adolescente de 17 anos. Os nomes deles não foram divulgados. A reportagem perguntou à Polícia Civil qual foi o procedimento adotado com o trio suspeito. A Polícia Civil informou que o suspeito de 34 anos foi autuado em flagrante por furto qualificado e posse de drogas para consumo próprio. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Já os conduzidos de 20 e 17 anos, foram ouvidos e liberados, já que "a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento".