Acidente com viatura em perseguição deixa 2 PMs feridos em Vila Velha

Dois policiais militares ficaram feridos após uma perseguição que terminou em acidente na Rodovia Leste-Oeste, na altura de Vale Encantado, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (15). Eles estavam atrás de um suspeito, que bateu na viatura e acabou tendo a própria motocicleta incendiada (confira acima).
A Polícia Militar informou que tudo começou quando os agentes viram um motociclista com tornozeleira eletrônica. Eles mandaram o suspeito parar, mas o piloto acelerou.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a perseguição seguiu por cerca de três quilômetros. Na Rodovia Leste Oeste, um cerco foi montado. Para tentar escapar, o motociclista foi passar por uma ponte para pedestres. Na hora de virar, ele bateu em uma viatura, que colidiu contra um poste.
O homem que estava na moto caiu. Logo depois, a motocicleta pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas. Segundo a corporação, dois policiais se feriram e foram levados ao hospital.
A Polícia Militar disse que o piloto foi socorrido para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria. Veja, abaixo, a nota completa:
"Na manhã desta segunda-feira (15), policiais militares visualizaram um indivíduo com tornozeleira eletrônica pilotando uma moto. A equipe deu ordem de parada, mas não foi obedecida e o suspeito se evadiu do local. Com isso, deu-se início ao acompanhamento. Durante a ação, os veículos colidiram no bairro Vale Encantado, Vila Velha, e a motocicleta pegou fogo. Dois militares ficaram feridos e foram socorridos para um hospital particular. O piloto da moto foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Faria."