Acidente com viatura em perseguição deixa 2 PMs feridos em Vila Velha

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta , a perseguição seguiu por cerca de três quilômetros. Na Rodovia Leste Oeste, um cerco foi montado. Para tentar escapar, o motociclista foi passar por uma ponte para pedestres. Na hora de virar, ele bateu em uma viatura, que colidiu contra um poste.

"Na manhã desta segunda-feira (15), policiais militares visualizaram um indivíduo com tornozeleira eletrônica pilotando uma moto. A equipe deu ordem de parada, mas não foi obedecida e o suspeito se evadiu do local. Com isso, deu-se início ao acompanhamento. Durante a ação, os veículos colidiram no bairro Vale Encantado, Vila Velha, e a motocicleta pegou fogo. Dois militares ficaram feridos e foram socorridos para um hospital particular. O piloto da moto foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Faria."