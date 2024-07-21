Pedreiro de 40 anos é esfaqueado na orla de Maria Ortiz

Orla de Maria Ortiz, onde pedreiro de 40 anos foi esfaqueado Crédito: Reprodução Google Street View

Um pedreiro de 40 anos foi esfaqueado na barriga na tarde de sábado (20) quando estava bebendo com amigos na orla do bairro Maria Ortiz, em Vitória. O crime aconteceu por volta das 16 horas e mesmo machucado, ele correu cerca de 200 metros até chegar na casa da mãe para pedir ajuda.

Ele desmaiou e caiu na varanda da residência da aposentada de 70 anos. "Ele chegou aqui esfaqueado e sangrando. Comecei a gritar, me desesperar, comecei a chorar. Só me pediu socorro e falava que ia morrer", relatou a mãe, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

De lá, foi encaminhado para o hospital, onde passou por cirurgia. A família do pedreiro disse que ele estava bebendo com amigos na grama da orla quando foi esfaqueado por uma moradora de rua. O pedreiro e a mulher discutiram antes do crime, mas os parentes dele não sabem dizer o motivo dessa discussão.

O pedreiro foi levado por parentes para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. No local, o homem teve que passar por uma cirurgia, segundo a família. Ele segue internado, sem previsão de alta. A Polícia Militar informou que fez buscas na região de Maria Ortiz, mas não achou a mulher suspeita de esfaquear o homem.

A mãe do pedreiro está com medo depois do crime e pensa até em se mudar do bairro. "Tenho medo, nunca vi sangue. Sou sozinha, não tenho marido, só meus dois filhos. Agora estou com vontade de sair daqui", relata a mãe.

Já a Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.