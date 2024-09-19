Pastor vira vice de Lorena Vasques após Justiça barrar candidatura em Cachoeiro

Religioso com passagem por órgãos públicos vai substituir vice barrado pela Justiça Eleitoral na chapa do PSB Crédito: Divulgação

O novo vice na chapa socialista inclusive já aparece na base de dados da Justiça Eleitoral. Informações do perfil de Damazio Costa, e enviadas pela equipe de campanha de Lorena, ressaltam que o religioso, de 64 anos, possui experiência em administração pública e serviços sociais.

Ainda de acordo com a biografia do candidato, ele já presidiu o Conselho de Pastores de Cachoeiro (CONPEC), atuou como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores e tem passagem por órgãos como o Procon e a Junta Comercial de Cachoeiro.