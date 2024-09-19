Pastor vira vice de Lorena Vasques após Justiça barrar candidatura em Cachoeiro

Após a Justiça Eleitoral ter indeferido o registro de candidatura de seu vice na chapa majoritária do PSB, Lorena Vasques (PSB), candidata à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, irá disputar o restante do pleito tendo o pastor Damazio Costa Maciel (PSB) cumprindo o papel anteriormente atribuído a Alexon Cipriano (PDT).
O novo vice na chapa socialista inclusive já aparece na base de dados da Justiça Eleitoral. Informações do perfil de Damazio Costa, e enviadas pela equipe de campanha de Lorena, ressaltam que o religioso, de 64 anos, possui experiência em administração pública e serviços sociais.
Ainda de acordo com a biografia do candidato, ele já presidiu o Conselho de Pastores de Cachoeiro (CONPEC), atuou como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores e tem passagem por órgãos como o Procon e a Junta Comercial de Cachoeiro.
"Essas experiências lhe proporcionaram uma compreensão profunda das necessidades da comunidade e da gestão pública", diz trecho do conteúdo enviado pela assessoria do PSB em Cachoeiro.