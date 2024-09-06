Parte de corpo humano é encontrada em valão durante limpeza em Viana

Movimentação de viaturas das polícias Militar e Científica no local onde parte de corpo foi encontrada Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta

Parte de um corpo humano foi encontrada por funcionários da Prefeitura de Viana que limpavam um valão no bairro Nova Bethânia, em Viana, nesta sexta-feira (6). Os trabalhadores faziam o serviço com uma retroescavadeira perto de uma ponte quando viram o pedaço de cadáver.

As polícias Militar e Científica foram acionadas. A informação é de que o corpo já estava em decomposição e foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para ser analisado.

"O procedimento foi encaminhado para ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta", informou a Polícia Civil.