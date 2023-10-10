Operação no ES e em mais 11 estados mira pedofilia na internet

O Espírito Santo está entre os 12 estados alvos da Operação Bad Vibes, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para cumprimento de ordens judiciais contra suspeitos de abuso e exploração sexual infanto-juvenil na internet. A ação ocorre na manhã desta terça-feira (10) simultaneamente no Paraná, Espírito Santo, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Ceará, Bahia, Pará, Rondônia, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe.
A Polícia Civil do Espírito Santo informou que "um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município de Vila Velha e culminou na prisão em flagrante de um homem, de 38 anos, por armazenamento de material pornográfico infantil".
A operação apura a prática dos delitos por meio de grupos no aplicativo Viber, onde eram comercializados e consumidos vídeos e fotografias com conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil, bem como em outras plataformas e dispositivos informáticos porventura encontrados. Em todo o país, são 36 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária.