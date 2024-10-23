Operação apreende mais de 1,6 milhão de cigarros contrabandeados do Paraguai no ES

A carga oriunda do Paraguai estava no baú do caminhão, que foi abordado em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/PRF

Uma operação policial resultou na apreensão de mais de 1,6 milhão de cigarros contrabandeados do Paraguai, que estavam em um caminhão abordado, na manhã desta quarta-feira (23), no km 448 da BR 101, na altura de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo . A operação envolveu a Polícia Federal, Receita Federal, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, por volta de 10h30 a equipe localizou um caminhão Volkswagen Constellation 24-250 Master, de cor branca, conduzido por um homem. “Durante a fiscalização, os agentes solicitaram a abertura do compartimento de carga, onde foram encontradas 160 caixas de cigarros, totalizando 1,6 milhão de unidades de uma marca do Paraguai”, informou a PRF, por nota.

Ao ser abordado, o motorista afirmou desconhecer o conteúdo da carga, alegando ter recebido o caminhão já carregado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a pedido de um amigo. Ele informou que entregaria a carga em um posto de combustível, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, e que receberia R$ 1.500 pelo transporte.