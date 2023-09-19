Onda de calor: ES pode ter temperatura perto dos 40°C até o fim de semana

De acordo com ela, na Região Metropolitana, as temperaturas devem oscilar entre 36 °C e 37 °C, também considerado elevado para esse período.

As regiões Sul e Noroeste do Estado podem ter índices de umidade relativa do ar muito baixa, ficando abaixo dos 30%. Com isso, o Incaper reforça a importância de manter a hidratação ao longo do dia, bem como evitar, se possível, a exposição solar durante as horas mais quentes do dia.