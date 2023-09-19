Onda de calor: ES pode ter temperatura perto dos 40°C até o fim de semana

As temperaturas nos últimos dias do inverno podem chegar perto dos 40 °C nesta semana em algumas localidades capixabas, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O calor no Estado e em outras regiões do Brasil decorre de um bloqueio atmosférico que dificulta a formação de nuvens e o avanço de frentes frias.
A meteorologista Thabata Brito, do Incaper, afirmou que o Espírito Santo terá uma intensificação do calor nesta semana, o que não é típico para essa época do ano. “A gente ainda está no inverno. Enquanto outras regiões do país podem, facilmente, chegar aos 40 °C, alguns trechos aqui do Estado, tipicamente mais quentes, como Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Marilândia, podem chegar perto desse índice”, afirmou.
De acordo com ela, na Região Metropolitana, as temperaturas devem oscilar entre 36 °C e 37 °C, também considerado elevado para esse período.
As regiões Sul e Noroeste do Estado podem ter índices de umidade relativa do ar muito baixa, ficando abaixo dos 30%. Com isso, o Incaper reforça a importância de manter a hidratação ao longo do dia, bem como evitar, se possível, a exposição solar durante as horas mais quentes do dia.