Quase 100 mil latas de cervejas são apreendidas em Linhares

Uma carga com quase 47 mil litros de cerveja foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (17). Segundo o motorista do caminhão — um homem de 42 anos que não teve o nome revelado, a mercadoria saiu de Teresina, no Piauí, para ser entregue em Vitória, mas toda a mercadoria estava sem nota fiscal.