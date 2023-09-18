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Fiscalização

Quase 100 mil latas de cervejas são apreendidas em Linhares

Carga seria entregue em Vitória, mas não possuía qualquer tipo de documento fiscal
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

18 set 2023 às 14:59

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 14:59

Uma carga com quase 47 mil litros de cerveja foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (17). Segundo o motorista do caminhão — um homem de 42 anos que não teve o nome revelado, a mercadoria saiu de Teresina, no Piauí, para ser entregue em Vitória, mas toda a mercadoria estava sem nota fiscal.
De acordo com a PRF, o caminhão, com placas do Estado de Santa Catarina, foi abordado por volta das 22h. Ao ser perguntado sobre a documentação e o destino da carga, o condutor alegou aos policiais que seguia para Minas Gerais e que a empresa responsável estaria em processo de emissão da nota fiscal da mercadoria. No entanto, durante a entrevista policial, o motorista acabou confessando que o destino era Vitória e que, de fato, não possuía documentação fiscal.
Durante revista no baú do caminhão, agentes encontraram 99.000 latas de cerveja
Carga de cerveja apreendida pela PRF na BR 101, em Linhares Crédito: Divulgação | PRF
Durante a revista no baú do caminhão  foram encontradas 8.250 caixas com 99.000 latas de 473 ml de cerveja, totalizando 46.827 litros da bebida.
Devido ao crime de deixar de recolher tributo ou fazer declaração falsa para eximir-se de tributação, a corporação acionou a Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo (Sefaz) para as providências cabíveis, bem como a apreensão e encaminhamento da carga à Receita Estadual. A PRF não informou o encaminhamento dado ao motorista. 

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