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Entre mais de 4 mil amostras

Cervejaria de João Neiva ganha concurso entre as melhores cervejas do país

A casa foi eleita a melhor do ramo no Estado após ganhar duas medalhas de ouro e uma de prata no Concurso Brasileiro de Cervejas, além de ficar no Top 5 das melhores cervejas da disputa

Publicado em 10 de Março de 2023 às 20:31

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 mar 2023 às 20:31
Cervejaria de João Neiva ganha concurso de melhores cervejas do país
A Três Torres conquistou medalhas de ouro com as cervejas Hop Red e Hop Lager, além de uma prata com a Johnny IPA Crédito: Acervo pessoal
Para provar algumas das melhores cervejas do país, os capixabas não vão precisar ir muito longe. Isso porque uma cervejaria de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, ganhou um concurso de melhores cervejas artesanais do Brasil e foi eleita a melhor do ramo no Estado.
Foram duas medalhas de ouro com as cervejas "Hop Red" e "Hop Lager", além de uma medalha de prata com a cerveja "Johnny IPA" no Concurso Brasileiro de Cervejas, que acontece em Blumenau, em Santa Catarina, entre os dias 8 a 11 de março.

Cervejaria de João Neiva ganha concurso nacional

O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (9). Além das medalhas, a cervejaria também ficou no Top 5 das melhores cervejas do concurso entre as mais de 4 mil amostras inscritas.
A cervejaria Três Torres foi inaugurada em agosto de 2019 pelos cinco sócios Michel Borghi, Fabricio Torri, Wagner Torri, Regina Torri e Ramaiana Guzzo.

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Para Michel, um dos donos que trabalha na área de criação e produção das cervejas, os prêmios são um reconhecimento de toda a dedicação do trabalho feito ao longo dos últimos anos.
"É um sentimento de conquista para nós, que dedicamos tempo exclusivo para a cervejaria desde 2019. Sempre buscamos fazer a melhor cerveja possível. O resultado é esse. É muito orgulho fazer parte e sentir o reconhecimento dos capixabas"
Michel Borghi - Sócio da cervejaria
Além da premiação, as avaliações e comentários dos juízes ficam disponíveis para os inscritos para que possam melhorar os seus processos produtivos e avaliar de que forma os rótulos estão chegando aos consumidores.

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