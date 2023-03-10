Cervejaria de João Neiva ganha concurso entre as melhores cervejas do país

A Três Torres conquistou medalhas de ouro com as cervejas Hop Red e Hop Lager, além de uma prata com a Johnny IPA Crédito: Acervo pessoal

Para provar algumas das melhores cervejas do país, os capixabas não vão precisar ir muito longe. Isso porque uma cervejaria de João Neiva , no Norte do Espírito Santo , ganhou um concurso de melhores cervejas artesanais do Brasil e foi eleita a melhor do ramo no Estado.

Foram duas medalhas de ouro com as cervejas "Hop Red" e "Hop Lager", além de uma medalha de prata com a cerveja "Johnny IPA" no Concurso Brasileiro de Cervejas, que acontece em Blumenau, em Santa Catarina, entre os dias 8 a 11 de março.

Cervejaria de João Neiva ganha concurso nacional

O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (9). Além das medalhas, a cervejaria também ficou no Top 5 das melhores cervejas do concurso entre as mais de 4 mil amostras inscritas.

A cervejaria Três Torres foi inaugurada em agosto de 2019 pelos cinco sócios Michel Borghi, Fabricio Torri, Wagner Torri, Regina Torri e Ramaiana Guzzo.

Para Michel, um dos donos que trabalha na área de criação e produção das cervejas, os prêmios são um reconhecimento de toda a dedicação do trabalho feito ao longo dos últimos anos.

"É um sentimento de conquista para nós, que dedicamos tempo exclusivo para a cervejaria desde 2019. Sempre buscamos fazer a melhor cerveja possível. O resultado é esse. É muito orgulho fazer parte e sentir o reconhecimento dos capixabas" Michel Borghi - Sócio da cervejaria