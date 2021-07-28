Cervejaria holandesa quer fazer parceria com cidade do ES

Viana quer se transformar num polo de cerveja artesanal do ES Crédito: Agência Brasil

Capital da logística do Estado, Viana também quer se tornar o maior polo cervejeiro do ES. E os trabalhos já foram abertos: nesta quarta-feira (28), o prefeito Wanderson Bueno (Podemos) recebeu um executivo da Heineken para discutir uma parceria entre a prefeitura e a cervejaria holandesa.

A meta é que o município passe a fornecer lúpulo, uma das matérias-primas da bebida, para a Heineken. O prefeito e Márcio Simões, executivo de suprimentos da empresa, discutiram o projeto que consiste na produção de 20 campos do cereal em 20 pequenas propriedades rurais da agricultura familiar.

A produção prevista, em cada mil metros quadrados de terreno, é de 200 a 900 quilos de lúpulo, dependendo da variedade. Cada quilo do cereal custa hoje em torno de R$ 300.

A prefeitura estima que seria possível produzir, anualmente, até 18 toneladas de lúpulo, que seriam fornecidos à cervejaria, uma das maiores do mundo. A produção, se tudo der certo, começa em setembro próximo e a primeira colheita será feita um ano depois. Caberá à empresa o fornecimento das mudas de lúpulo e a assistência técnica aos agricultores familiares que aderirem ao projeto.

A empresa holandesa também foi convidada a ser parceira da prefeitura na implantação de um polo de cervejaria artesanal no município, que já tem uma empresa em funcionamento há 12 anos. O objetivo é que mais quatro cervejarias se instalem em Viana, com assessoria técnica da Heineken junto com o poder público.