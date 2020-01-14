Os cuidados que fabricantes e consumidores devem ter com cerveja artesanal

Cerveja Crédito: Reprodução Freepik

Ter atenção ao rótulo, verificar a data de validade e evitar o consumo da cerveja através do contato direto entre a boca e a garrafa. A recomendação é usar um copo. As orientações são dos representantes da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva).

O presidente da Abracerva, Carlo Lapolli, e o presidente da seccional Espírito Santo da Associação, Paulo de Victa Alves, orientam o consumo da bebida no copo para que seja possível avaliar se a cerveja apresenta alguma característica diferente da habitual.

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A recomendação é verificar se a cerveja possui o selo da vigilância, se a cor, gosto e cheio estão normais. O grande problema é que no caso do dietilenoglicol, nenhum dos consumidores ia conseguir verificar isso, já que é uma substância que não provoca mudanças no gosto, nem cor e cheiro, explicou Carlo Lapolli.

Já o presidente da Abracerva-ES, seccional Espírito Santo, Paulo de Victa Alves, disse que, independente da marca da cerveja, o consumidor deve acionar a empresa responsável pela fabricação do produto caso identifique alguma irregularidade.

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A medida é olhar os rótulos, a validade da bebida e encontrar informações de gosto do cliente como os insumos e níveis de amargor e álcool existentes. Se notar um sabor diferente, faça contato com a indústria, porque todos nós temos interesse em evitar esse tipo de acontecimento de contaminação, orientou.

SEGURANÇA NA PRODUÇÃO

O presidente da Abracerva-ES, seccional Espírito Santo, Paulo de Victa Alves, informou que um sistema de rastreamento interno é uma das medidas adotadas por fábricas que produzem cerveja artesanal no estado. Segundo ele, o controle interno de produção serve para registrar e certificar a qualidade dos ingredientes utilizados.

"São ingredientes que definem, por exemplo, a validade e o teor alcoólico da cerveja. A gente sabe, com isso, o malte e o lúpulo utilizados. Caso aconteça algo com determinada bebida, eu consigo identificar o lote e para onde ele foi vendido", destacou.