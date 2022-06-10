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Leonel Ximenes

De cerveja a cosméticos, lúpulo de Viana surpreende em pesquisa

Uma das variedades da planta apresentou percentual de alfa ácido, que é o composto formador do amargor da bebida

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

10 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lúpulo produzido no viveiro municipal de Viana
Lúpulo produzido no viveiro municipal de Viana Crédito: Victor de Andrade
O campo de lúpulo experimental de Viana apresentou novos - e promissores - resultados. O professor do Ifes Vila Velha Juliano Souza Ribeiro afirmou que os resultados dos estudos com as espécies cultivadas no viveiro municipal estão superando as expectativas. Uma das variedades da planta apresentou percentual de alfa ácido, que é o composto formador do amargor da cerveja, superior ao esperado nesta fase da pesquisa.
Além disso, a equipe está ampliando o campo de estudos da conhecida planta da cerveja para produção de produtos cosméticos. “Estamos fazendo experimentos para além da área cervejeira. Testes estão sendo feitos para entendermos o potencial do lúpulo cultivado em Viana na área dos cosméticos. O trabalho está sendo realizado minuciosamente para que a cidade se torne uma referência nacional no plantio de lúpulo”, disse o professor.
A florada da variedade Columbus foi colhida nesta quarta-feira (7) e segue para o laboratório de pesquisa; novos resultados serão divulgados em breve.

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Desce uma! Viana terá Centro de Formação de Cervejeiros

O projeto, uma iniciativa da Prefeitura de Viana e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) - Campus Vila Velha, tem como objetivo a implantação de um polo cervejeiro no município. Além do campo de lúpulo, Viana terá o Centro de Formação Profissional do Polo Capixaba de Cervejas Artesanais (Tecnocerva), que vai suprir a crescente demanda por mão de obra qualificada do mercado de cervejas artesanais do Estado.
O centro terá ainda uma fábrica-escola com todos os equipamentos necessários para fabricação de cervejas, como sala de brassagem (maceração), tanque de água quente, tanques de fermentação, câmara fria e outros equipamentos.

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O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), explicou que a produção de mudas será distribuída a pequenos produtores e que cada quilo de lúpulo seco custa aproximadamente R$ 300, o que é um retorno de investimento para o produtor que trabalhar com o lúpulo.
“Por ano distribuiremos 18 mil mudas de lúpulo a pequenos produtores. As mudas produzidas em nosso viveiro serão um fomento para agricultura familiar de Viana, tanto para auxiliar nos experimentos sobre o melhor solo para o cultivo, quanto para aqueles que quiserem empreender nesse ramo”, disse o prefeito.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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