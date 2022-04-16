ES comemora primeiros resultados da pesquisa com planta da cerveja

Plantação de lúpulo em Viana: a iluminação noturna melhora a qualidade e a produtividade da planta Crédito: PMV

O primeiro campo público de lúpulo experimental do país deu seus resultados iniciais um trimestre após o seu primeiro plantio. E, logo de cara, trouxe ótimas surpresas, como o índice de alfa ácido, que é o composto formador do amargor tradicional nas cervejas, com um teor elevado,levando-se em conta que essa é a primeira florada.

“O nosso lúpulo, baby hop [lúpulo de primeira florada, em inglês] testou positivo para atividade antioxidante e nos deu a expectativa de futuramente testar o lúpulo em formulações cosméticas”, comemora o professor e pesquisador do Ifes-Campus Vila Velha, Juliano Souza Ribeiro.

A equipe da Secretaria de Agricultura (Semag) da Prefeitura de Viana e grupo de pesquisa do Ifes Vila Velha, colheram duas variedades plantadas no parque experimental: a “zeus” e a “comet”. Ao todo são oito tipos cultivados.

Plantadas entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, as mudas são estudadas para se definir quais espécies se adaptam melhor ao clima local, bem como sua produção em quilo por planta e a qualidade de seus óleos essenciais. A finalidade do cultivo experimental de mudas de lúpulo é a implantação do Polo de Cervejas Artesanais de Viana.

Segundo o gerente da Semag responsável pelo estudo, Francisco Sizino, “a flor vai se adaptando com o tempo e para uma amostra inicial o valor foi maior do que o esperado”. Foi constatado que as flores da variedade Zeus concentravam um teor de 8% m/m (relação de massa do teor em comparação à massa da flor) de alfas ácidos, mais do que o esperado para essa fase da pesquisa, o que trouxe uma grande expectativa para os pesquisadores, uma vez que o valor ideal do composto é de 15% a 18% nos lúpulos.

A segunda avaliação feita no cultivo foi que a iluminação artificial utilizada nas plantas trouxe bons resultados, como o avanço no processo da primeira florada, tanto que a colheita desta primeira florada foi realizada nas mudas de lúpulo que estavam recebendo a iluminação. Os pesquisadores aguardam resultados da influência nas atividades químicas das flores que estão recebendo luz artificial em comparação às mudas que recebem apenas a luz natural.