Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

ES comemora primeiros resultados da pesquisa com planta da cerveja

O primeiro campo público do país já está surpreendendo três meses após o primeiro plantio da trepadeira

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

16 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Plantação de lúpulo em Viana: a iluminação noturna melhora a qualidade e a produtividade da planta
Plantação de lúpulo em Viana: a iluminação noturna melhora a qualidade e a produtividade da planta Crédito: PMV
O primeiro campo público de lúpulo experimental do país deu seus resultados iniciais um trimestre após o seu primeiro plantio. E, logo de cara, trouxe ótimas surpresas, como o índice de alfa ácido, que é o composto formador do amargor tradicional nas cervejas, com um teor elevado,levando-se em conta que essa é a primeira florada.
“O nosso lúpulo, baby hop [lúpulo de primeira florada, em inglês] testou positivo para atividade antioxidante e nos deu a expectativa de futuramente testar o lúpulo em formulações cosméticas”, comemora o professor e pesquisador do Ifes-Campus Vila Velha, Juliano Souza Ribeiro.

Veja Também

Campo de matéria-prima da cerveja será inaugurado nesta quarta em Viana

Cervejaria holandesa quer fazer parceria com cidade do ES

A equipe da Secretaria de Agricultura (Semag) da Prefeitura de Viana e grupo de pesquisa do Ifes Vila Velha, colheram duas variedades plantadas no parque experimental: a “zeus” e a “comet”. Ao todo são oito tipos cultivados.
Plantadas entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, as mudas são estudadas para se definir quais espécies se adaptam melhor ao clima local, bem como sua produção em quilo por planta e a qualidade de seus óleos essenciais. A finalidade do cultivo experimental de mudas de lúpulo é a implantação do Polo de Cervejas Artesanais de Viana.
Segundo o gerente da Semag responsável pelo estudo, Francisco Sizino, “a flor vai se adaptando com o tempo e para uma amostra inicial o valor foi maior do que o esperado”. Foi constatado que as flores da variedade Zeus concentravam um teor de 8% m/m (relação de massa do teor em comparação à massa da flor) de alfas ácidos, mais do que o esperado para essa fase da pesquisa, o que trouxe uma grande expectativa para os pesquisadores, uma vez que o valor ideal do composto é de 15% a 18% nos lúpulos.

Veja Também

Casa de carnes no ES devolve “ofensa” e boicota famosa cerveja “vegana”

Poucas&Boas: Morador do ES compra cerveja com inseto e não é indenizado

A segunda avaliação feita no cultivo foi que a iluminação artificial utilizada nas plantas trouxe bons resultados, como o avanço no processo da primeira florada, tanto que a colheita desta primeira florada foi realizada nas mudas de lúpulo que estavam recebendo a iluminação. Os pesquisadores aguardam resultados da influência nas atividades químicas das flores que estão recebendo luz artificial em comparação às mudas que recebem apenas a luz natural.
Foi analisado também o potencial antioxidante nas espécies colhidas. Esse fator evita o envelhecimento e, para produção de cervejas, ajuda no aumento de sua validade. Essa descoberta também ajuda em processos cosméticos, que podem ser um novo caminho para utilização do lúpulo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

IPA e o lado amargo da força: quanto mais lúpulo, melhor a cerveja?

Espírito Santo começa a cultivar lúpulo para fabricação de cerveja

Conheça 5 cervejas feitas com cacau para brindar na Páscoa

Consumo de cerveja artesanal aumenta no país; veja os diferenciais

Descubra quais são as cervejas mais buscadas no Google

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cerveja Economia IFES Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados