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Leonel Ximenes

Campo de matéria-prima da cerveja será inaugurado nesta quarta em Viana

Produção do cereal servirá para fomentar o Polo de Cervejas Artesanais do município

Públicado em 

11 jan 2022 às 18:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Serão produzidas 12 mil mudas por ano no primeiro campo de lúpulo experimental de um município brasileiro
Serão produzidas 12 mil mudas por ano no primeiro campo de lúpulo experimental de um município brasileiro Crédito: Agnes Xavier/Secom Viana
O primeiro campo de lúpulo experimental de um município brasileiro será inaugurado nesta quarta-feira (12), em Viana. Serão cultivadas 68 plantas de oito espécies diferentes. A Prefeitura de Viana será a primeira do Brasil a ter um campo que vai fomentar o plantio e a pesquisa e também o Polo de Cervejas Artesanais. Serão produzidas 12 mil mudas por ano e estudadas todas as espécies para ver quais se adaptam mais ao clima, bem como sua produtividade e a qualidade de seus óleos essenciais.
O campo ainda servirá como produtor de mudas a serem doadas aos agricultores de Viana interessados na produção de lúpulo, que tem seu quilo comercializado em valores que vão de R$ 200 a R$ 300. A Prefeitura de Viana será a responsável por cuidar do campo e dar assistência técnica com agrônomo e técnico agrícola. O Ifes participa com os estudos científicos dos óleos e desenvolvimento das plantas.

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“O campo traz outra novidade: terá iluminação artificial noturna para possibilitar duas produções por ano. Sem essa iluminação só se produziria uma vez por ano”, explicou o prefeito Wanderson Bueno (Podemos), que não consome bebidas alcoólicas.
O Viveiro Ninkasi, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, considerado o maior viveiro de lúpulo do país e o primeiro a ter mudas com certificação do Ministério da Agricultura, cedeu as mudas para a construção do campo de lúpulo. A Hopfenbüge, produtora de lúpulo de Domingos Martins, e Cyro Vargas, de Venda Nova do Imigrante, também doarão mudas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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