Campo de matéria-prima da cerveja será inaugurado nesta quarta em Viana

O primeiro campo de lúpulo experimental de um município brasileiro será inaugurado nesta quarta-feira (12), em Viana. Serão cultivadas 68 plantas de oito espécies diferentes. A Prefeitura de Viana
será a primeira do Brasil a ter um campo que vai fomentar o plantio e a pesquisa e também o Polo de Cervejas Artesanais. Serão produzidas 12 mil mudas por ano e estudadas todas as espécies para ver quais se adaptam mais ao clima, bem como sua produtividade e a qualidade de seus óleos essenciais.
O campo ainda servirá como produtor de mudas a serem doadas aos agricultores de Viana
interessados na produção de lúpulo, que tem seu quilo comercializado em valores que vão de R$ 200 a R$ 300. A Prefeitura de Viana será a responsável por cuidar do campo e dar assistência técnica com agrônomo e técnico agrícola. O Ifes
participa com os estudos científicos dos óleos e desenvolvimento das plantas.
“O campo traz outra novidade: terá iluminação artificial noturna para possibilitar duas produções por ano. Sem essa iluminação só se produziria uma vez por ano”, explicou o prefeito Wanderson Bueno
(Podemos), que não consome bebidas alcoólicas.
O Viveiro Ninkasi, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro
, considerado o maior viveiro de lúpulo do país e o primeiro a ter mudas com certificação do Ministério da Agricultura, cedeu as mudas para a construção do campo de lúpulo. A Hopfenbüge, produtora de lúpulo de Domingos Martins, e Cyro Vargas, de Venda Nova do Imigrante, também doarão mudas.