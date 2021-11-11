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Leonel Ximenes

Desce uma! Viana terá Centro de Formação de Cervejeiros

Escola especializada vai formar profissionais para atuarem na fabricação e em serviços especializados na comercialização de cervejas artesanais

Públicado em 

11 nov 2021 às 14:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Viana está instalando o primeiro polo de cerveja artesanal do Estado
Viana está instalando o primeiro polo de cerveja artesanal do Estado Crédito: Divulgação
Viana, a cidade que está implantando o primeiro Polo de Cerveja Artesanal do Estado, vai criar também, de forma pioneira, o Centro de Formação de Cervejeiros, que vai suprir a crescente demanda por mão de obra qualificada do mercado de cervejas artesanais do ES. Nos últimos anos, o setor tem registrado crescimento acima da média nacional e conta atualmente com mais de 50 cervejarias no território capixaba.
O Tecnocerva, como será chamado o Centro de Formação Profissional do Polo Capixaba de Cervejas Artesanais, terá o papel de formar profissionais para atuarem na fabricação e em serviços especializados na comercialização de cervejas artesanais.
O Centro terá ainda uma Fábrica-Escola com todos os equipamentos necessários para a fabricação de cervejas, como sala de brassagem (maceração), tanque de água quente, tanques de fermentação e câmara fria.
A unidade especializada de formação de cervejeiros será instalada na Escola Municipal Unidocente de Ensino Fundamental (Emuef) Deoclides Pereira, localizada em Pedra da Mulata, região rural de Viana, que estava desativada.
Além da concessão do espaço onde o centro de formação será implantado, a prefeitura vai auxiliar na sua gestão. Os equipamentos e a reforma do espaço serão financiados pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), enquanto ficará a cargo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) a responsabilidade da gestão pedagógica e o desenvolvimento de pesquisas.
A Aderes fará a reforma e ampliação da Escola Deoclides Pereira e o Ifes oferecerá os cursos. Ainda está sendo feita uma análise de custos da reforma e da ampliação da Emuef. Mas a previsão de investimento em equipamentos está em torno de R$ 300 mil.  O custo total do projeto terá verba federal, estadual e municipal. A previsão é a de que a escola comece a funcionar no 2º semestre de 2022. 

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O primeiro passo para viabilizar o Tecnocerva foi dado na manhã desta quinta-feira (11), numa reunião na qual a Prefeitura de Viana assinou um termo de compromisso com a Aderes e o Ifes para a criação do complexo de formação profissional.

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O prefeito Wanderson Bueno (Podemos) comemora o acordo firmado e projeta um desenvolvimento econômico no município por meio do crescimento do setor de produção de cervejas artesanais. “Este centro de formação vai trazer capacitação, tecnologia e desenvolvimento industrial, apoiando a retomada econômica e fomentando o agroturismo da cidade”, prevê.
Em tempo: curiosamente, o prefeito não bebe álcool, mas mostra que tem espírito público. Desce outra!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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