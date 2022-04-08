Conheça 5 cervejas feitas com cacau para brindar na Páscoa

Noi Cioccolato Russian Imperial Stout

A receita dessa cerveja comemorativa, feita pela cervejaria capixaba Convento em parceria com a marca de chocolates Espírito Cacau, contém amêndoas de cacau especial de Linhares, além de maltes torrados que trazem notas de chocolate para a bebida. De amargor médio e com leve tostado na boca, a Convento Choco Porter tem ABV de 5,2% e é uma boa pedida para o domingo de Páscoa.

A Cervejaria Teresense, de Santa Teresa, acaba de lançar uma Dry Stout maturada com nibs de cacau produzidos na cidade. Batizada de Cacau Beer, a cerveja foi desenvolvida em parceria com a chocolateria local Capitão Redighieri. Cremosa e com final seco, como uma boa Dry Stout deve ser, ela tem notas de chocolate amargo e de café torrado, além de aromas de chocolate, frutas secas e chá preto.

Referência em inovação cervejeira no Brasil, a cervejaria curitibana Bodebrown produz a Cacau Wee, uma variação da Wee Heavy da marca. Ela é uma Scotch Ale com adição de cacau brasileiro cultivado na Bahia e leva sete tipos de maltes. Rótulo de referência entre os apaixonados pela combinação cerveja + chocolate, tem amargor baixo e aroma de frutas secas e caramelo. Recomendo!

E por falar em estilos inusitados com adição de cacau, essa AIPA da cervejaria Schornstein, de Pomerode/SC, não poderia ficar de fora das minhas dicas. A receita é uma combinação diferentona entre lúpulos americanos, como o Mosaic e o Citra, e… nibs de cacau! Tem tudo aí: amargor presente, notas cítricas e frutadas, aroma e paladar com chocolate amargo e dulçor final vindo do malte. Um daqueles rótulos que precisa ser apreciado aos poucos.