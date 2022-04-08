Conheça 5 cervejas feitas com cacau para brindar na Páscoa

Já falei aqui da combinação de cerveja com chocolate, mostrando inclusive estilos que trazem notas dessa iguaria, como as Stout. Mas, para entrar no clima da Páscoa, volto ao tema para apresentar lançamentos capixabas para a temporada, além de rótulos incríveis que levam cacau na composição.
Na cerveja, o fruto geralmente é adicionado a partir dos nibs, que são as amêndoas de cacau torradas, trituradas e descascadas. Sem adição de açúcar, os nibs, além de trazer notas de chocolate para o aroma e o paladar das cervejas, também podem ajudar nas notas de torra da bebida.
Os nibs são o tipo de ingrediente que chega chegando, então, a dica para quem faz cerveja em casa é testá-lo aos poucos, usando na mostura, na fervura ou até com uma bag na fermentação, de acordo com o efeito desejado na receita.
É bem comum vermos os nibs de cacau em cervejas de estilos mais escuros e que, naturalmente, pedem essas notas de chocolate, como as Porter, as Stout e as Brown Ale.
Mas não surpreenda-se com a criatividade dos cervejeiros: a Bodebrown Cacau IPA é talvez o rótulo mais famoso do Brasil que conta com nibs de cacau na receita e, sim, é uma IPA.
A seguir, confira lançamentos capixabas para a Páscoa, com cacau na receita, e aproveite outras dicas achocolatadas que vale a pena provar.
5 CERVEJAS COM CACAU PARA BRINDAR NA PÁSCOA
Noi Cioccolato Russian Imperial Stout
A receita dessa cerveja comemorativa, feita pela cervejaria capixaba Convento em parceria com a marca de chocolates Espírito Cacau, contém amêndoas de cacau especial de Linhares, além de maltes torrados que trazem notas de chocolate para a bebida. De amargor médio e com leve tostado na boca, a Convento Choco Porter tem ABV de 5,2% e é uma boa pedida para o domingo de Páscoa.
A Cervejaria Teresense, de Santa Teresa, acaba de lançar uma Dry Stout maturada com nibs de cacau produzidos na cidade. Batizada de Cacau Beer, a cerveja foi desenvolvida em parceria com a chocolateria local Capitão Redighieri. Cremosa e com final seco, como uma boa Dry Stout deve ser, ela tem notas de chocolate amargo e de café torrado, além de aromas de chocolate, frutas secas e chá preto.
Referência em inovação cervejeira no Brasil, a cervejaria curitibana Bodebrown produz a Cacau Wee, uma variação da Wee Heavy da marca. Ela é uma Scotch Ale com adição de cacau brasileiro cultivado na Bahia e leva sete tipos de maltes. Rótulo de referência entre os apaixonados pela combinação cerveja + chocolate, tem amargor baixo e aroma de frutas secas e caramelo. Recomendo!
E por falar em estilos inusitados com adição de cacau, essa AIPA da cervejaria Schornstein, de Pomerode/SC, não poderia ficar de fora das minhas dicas. A receita é uma combinação diferentona entre lúpulos americanos, como o Mosaic e o Citra, e… nibs de cacau! Tem tudo aí: amargor presente, notas cítricas e frutadas, aroma e paladar com chocolate amargo e dulçor final vindo do malte. Um daqueles rótulos que precisa ser apreciado aos poucos.
A adição de nibs combinada a lúpulos ingleses e diversos maltes com torras diferentes resulta em uma cerveja inusitada, com 12% de teor alcoólico e muito sabor. A Cioccolato, da cervejaria Noi (Niterói/RJ), traz notas amadeiradas e de baunilha, sementes e frutas secas. É perfeita para harmonizar com uma sobremesa de Páscoa igualmente potente.
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