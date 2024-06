Nevoeiro pode atingir parte do litoral do ES, alerta Marinha

Um carro capotou e ficou com as rodas para cima após bater na fachada de uma loja na manhã desta quarta-feira (5), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, apurou no local que a motorista, uma mulher, estava indo para a academia no momento do acidente e não se feriu na ocorrência.