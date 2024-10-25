Neto é preso na Serra por agredir a própria avó dentro de casa

Caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação/Disque Denúncia

Um homem de 19 anos foi preso, na manhã da última quinta-feira (24), suspeito de agredir a própria avó, de 67 anos. O ataque ocorreu na casa da vítima, no bairro São Francisco, na Serra

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais foram enviados ao local após solicitação da mãe do agressor. O relato da mulher foi confirmado pela vítima, que confirmou que o neto havia a agarrado com força pelos braços, causado lesões, e batido cabeça contra a parede.

Segundo a Polícia Militar, apesar das agressões, a mulher não precisou de atendimento médico.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal, sendo encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde segue detido.