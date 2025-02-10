Mulher morre atropelada por carro na BR 101 em Atílio Vivácqua

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 426,2 da BR 101. As causas do atropelamento não foram explicadas. Um automóvel Hyundai Creta, que seguia no sentido Presidente Kennedy, atingiu a mulher que faleceu no local.

O Centro de Controle Operacional da Eco101 disse que o acidente com a pedestre foi registrado às 21h20. Além da PRF, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a perícia foram acionados. A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. A ocorrência ficou a cargo da PRF.