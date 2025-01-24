Mulher morre após grave acidente com três veículos em Nova Venécia

Por meio de nota a Polícia Militar informou que na Kombi estavam três pessoas que foram socorridas para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. No veículo Strada, uma mulher era a condutora e tevea morte constatada pelo Samu ainda no local. Ja no Prisma, estavam o condutor e uma passageira. O motorista desse carro relatou que seguia sentido Vila Pavão, logo atrás da Kombi, quando ao passarem por uma curva, se depararam com o Strada no sentido oposto, que invadiu a contramão de direção e colidiu de frente com a Kombi, fazendo com que o Prisma não conseguisse desviar e batesse na traseira da Kombi.