Mulher morre após grave acidente com três veículos em Nova Venécia

Um grave acidente envolvendo três veículos paralisou o trânsito na rodovia ES 220, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (24). Uma mulher de 46 anos morreu no local da batida e outras cinco pessoas ficaram feridas. A rodovia dá acesso à cidade vizinha, Vila Pavão. Imagens obtidas por A Gazeta mostram a colisão entre uma Kombi, uma picape Fiat Strada e um Chevrolet Prisma. Os veículos ficaram destruídos, e equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu 192 atuaram no resgate.
Por meio de nota a Polícia Militar informou que na Kombi estavam três pessoas que foram socorridas para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. No veículo Strada, uma mulher era a condutora e tevea morte constatada pelo Samu ainda no local. Ja no Prisma, estavam o condutor e uma passageira. O motorista desse carro relatou que seguia sentido Vila Pavão, logo atrás da Kombi, quando ao passarem por uma curva, se depararam com o Strada no sentido oposto, que invadiu a contramão de direção e colidiu de frente com a Kombi, fazendo com que o Prisma não conseguisse desviar e batesse na traseira da Kombi.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da mulher foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. A Polícia Civil informa que o caso seguirá em investigação pela Delegacias de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia.