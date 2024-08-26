Mulher encontra marido morto com golpes de faca dentro de casa em Linhares

Um homem, que não teve a identidade informada, foi encontrado morto dentro da própria residência na manhã do domingo (25), no bairro Rio Quartel, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. À Polícia Militar, a esposa da vítima afirmou que o marido apresentava marcas de golpes de faca.
Aos agentes, a mulher também relatou que o companheiro havia saído para ir a um bar, enquanto ela foi a uma festa. Durante a madrugada, ao passar em frente à residência antes de ir dormir na casa da mãe, viu um amigo do marido saindo do local. Ao retornar na manhã seguinte, encontrou o esposo já sem vida.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município.