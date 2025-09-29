Mulher é presa por tentar matar homem durante briga em bar de Vitória
Uma mulher de 43 anos foi presa na tarde de domingo (28) após tentar matar um homem de 44 anos no bairro Jabour, em Vitória. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Andressa Lemos Rosa relatou que foi agredida pelo homem enquanto os dois bebiam próximos a um bar da região.
Já o homem contou que foi agredido na barriga pela mulher, que estava com um canivete, após questioná-la sobre o consumo de uma bebida que ele havia comprado.
Os dois foram socorridos e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde passaram por exames. Após receberem alta médica, ambos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.