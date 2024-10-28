Mulher é jogada do 3° andar após cobrar dívida de R$ 500 em Cariacica

De acordo com apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, a mulher é de Minas Gerais e estava hospedada no apartamento de uma amiga, que mora no condomínio onde o caso aconteceu. A vítima relatou aos policiais que havia emprestado o dinheiro para um homem de 46 anos. No domingo (27), ela foi até o apartamento dele cobrar a dívida.