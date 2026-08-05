AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Em Santa Bárbara

Mulher é esfaqueada pelo marido ao negar dinheiro para comprar drogas em Cariacica

Publicado em

05 ago 2026 às 11:02

Uma mulher de 40 anos foi esfaqueada pelo companheiro após se recusar a dar dinheiro a ele para comprar drogas na madrugada desta quarta-feira (5), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O suspeito fugiu após o crime. 


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, os filhos do casal, que acordaram com o barulho, encontraram a mãe ferida. A própria vítima chamou a mãe, que mora próximo da residência.


A Polícia Militar foi acionada e a vítima foi encontrada com um ferimento no lado esquerdo do peito. Segundo a PM, a mulher apresentava muita perda de sangue. 


Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. O estado de saúde dela não foi divulgado.


Durante o atendimento da ocorrência, os policiais localizaram e apreenderam a faca utilizada no crime, que estava dentro da residência.


Foram realizadas buscas na região, mas o suspeito não foi encontrado.


A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido.

Veja Também 

A vereadora de Vitória Mara Maroca

Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido

Especialista explica que a costa capixaba faz parte da rota migratória da espécie

Baleias-jubarte dão espetáculo e cercam lancha durante pescaria em Aracruz

Mulher morre após caminhão cair em ribanceira na BR 262 em Domingos Martins

Jovem morre após carreta cair de ponte na BR 262 em Domingos Martins

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Grande Vitória

Feto é encontrado em lixeira de UPA na Serra

Publicado em 05/08/2026 às 12:25

Um feto do sexo feminino foi encontrado em uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada para a unidade, localizada no bairro Maria Niobe, em Serra Sede.


A Polícia Civil informou que o feto tinha aproximadamente 25 semanas e que o caso foi registrado inicialmente como encontro de cadáver. A investigação segue em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Ninguém foi detido. 


O feto foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em VitóriaA Secretaria Municipal de Saúde da Serra informou que também apura o caso.

Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Clima

Cidades do ES recebem alerta amarelo de vendaval; veja quais são

Publicado em 05/08/2026 às 11:14

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de vendaval para 34 cidades do Espírito Santo. O aviso de perigo potencial começou às 9h 

desta quarta-feira (5) e segue válido até as 23h59, com previsão de ventos entre 40 e 60 km/h. Confira os municípios afetados:


  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Cachoeiro de Itapemirim
  8. Cariacica
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Guarapari
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Itapemirim
  19. Iúna
  20. Jerônimo Monteiro
  21. Marataízes
  22. Marechal Floriano
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. São José do Calçado
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante
  32. Viana
  33. Vila Velha
  34. Vitória


O Inmet também emitiu um segundo alerta de vendaval previsto para quinta-feira (6), válido durante todo o dia para boa parte do Espírito Santo. Apenas as cidades de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo ficaram de fora do aviso.


Segundo a empresa de meteorologia Climatempoa intensificação dos ventos na Região Sudeste está associada à formação de uma nova frente fria acompanhada por um forte ciclone extratropical, além do avanço de outra frente fria previsto para o próximo domingo (9).

Veja Também 

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: novas siglas chegam às notas fiscais; reta final das convenções partidárias

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Seria entregue em Viana

"Bad Boy": caminhoneiro é flagrado com três quilos de crack em Guarapari

Publicado em 05/08/2026 às 10:57
Caminhoneiro foi flagrado com três quilos de crack em Guarapari Divulgação/PCES

Um caminhoneiro, 35 anos, foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (4), no trevo do município de Guarapari, em frente à rodoviária, após ser flagrado transportando três quilos de crack. A droga estava na cabine do caminhão conduzido pelo suspeito.


A prisão foi feita por policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) após um trabalho de monitoramento. Durante a abordagem, os investigadores localizaram, no interior do veículo, três barras de crack com a logo "Bad Boy" (garoto mau). De acordo com as investigações, o entorpecente tinha como destino traficantes que atuam no município de Viana.


Após os procedimentos de praxe, o caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja Também 

A vereadora de Vitória Mara Maroca

Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido

Especialista explica que a costa capixaba faz parte da rota migratória da espécie

Baleias-jubarte dão espetáculo e cercam lancha durante pescaria em Aracruz

Mulher morre após caminhão cair em ribanceira na BR 262 em Domingos Martins

Jovem morre após carreta cair de ponte na BR 262 em Domingos Martins

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Polícia

Confronto entre PM e suspeitos termina com um morto em Linhares

Publicado em 05/08/2026 às 10:10

Um homem identificado como Alan Raimundo dos Santos morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (4). Segundo a corporação, ele estava com outros dois suspeitos em uma área de mata quando os policiais foram recebidos a tiros. 


A operação teve início após denúncias de tráfico de drogas envolvendo duas mulheres, de 37 e 43 anos, e um adolescente, de 14 anos. De acordo com a PM, os militares foram até a casa da suspeita de 37 anos, que confessou ter permitido que entorpecentes fossem escondidos no quintal do imóvel e indicou onde o material estava. No local, foram apreendidos cerca de 500 gramas de maconha, além de porções de skunk, crack e cocaína.


Ainda segundo a corporação, a mulher afirmou que as drogas pertenciam à outra suspeita, de 43 anos. Os policiais seguiram para a residência dela, mas quatro pessoas fugiram ao perceberem a chegada das viaturas. Apenas o adolescente foi alcançado. A mulher acabou localizada e confessou ter escondido os entorpecentes no quintal da outra investigada com a ajuda de um homem.


Durante a ocorrência, novas denúncias indicaram que três homens armados haviam fugido para uma área de mata. A PM realizou buscas na região e, segundo a corporação, foi recebida a tiros. Houve confronto, e Alan Raimundo dos Santos foi baleado e morreu no local. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados.


Ao lado do corpo, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 municiado. Durante as buscas, também localizaram um esconderijo com drogas, celulares, objetos pessoais e materiais utilizados para embalar entorpecentes.


A PM informou que as investigações apontam que o grupo teria ligação com o tráfico de drogas na região. Segundo a corporação, os suspeitos seriam oriundos da Bahia e ligados à facção criminosa Comando Vermelho.


Em nota, a Polícia Civil informou que as duas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas ao sistema prisional. O adolescente foi ouvido e liberado.


As drogas apreendidas serão encaminhadas para perícia e, após os exames, incineradas. A arma e as munições também passarão por análise da Polícia Científica para auxiliar nas investigações.

Veja Também 

A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.

Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Acidente em Linhares deixa motociclista ferido na BR 101

Motociclista fica gravemente ferido em batida com carro na BR 101, em Linhares

Homem é preso com quase 3 kg de maconha em Linhares

Homem é preso com quase 3 kg de maconha e material para embalar drogas em Linhares

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Morro da Garrafa

Dono de ferro-velho é preso por receptação durante operação em Vitória

Publicado em 05/08/2026 às 08:42

O dono de um ferro-velho, de 53 anos, foi preso por receptação durante uma operação da Polícia Civil e da Guarda Municipal no Morro da Garrafa, na região da Praia do Suá, em Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (5). A ação também resultou na apreensão de materiais como fios, bicicletas elétricas, uma câmera de videomonitoramento e um equipamento utilizado para fornecer internet de forma clandestina.


A reportagem da TV Gazeta apurou com a polícia que o proprietário do estabelecimento já possuía antecedentes pelo crime de receptação. Ele tentou fugir quando viu os agentes, mas foi localizado escondido em um terreno vizinho. O nome dele não foi divulgado. 


A receptação é o crime de adquirir, receber, transportar, ocultar ou comercializar bens que sejam produto de crime, sabendo dessa origem ilícita ou quando as circunstâncias indiquem essa possibilidade.


*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta

Veja Também 

Loteria, Mega-Sena

Mega-Sena acumula em R$ 150 milhões; duas apostas do ES levam R$ 47 mil na quina

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Loteria

Mega-Sena acumula em R$ 150 milhões; duas apostas do ES levam R$ 47 mil na quina

Publicado em 05/08/2026 às 08:24

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado na noite de terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões. No Espírito Santo, duas apostas, de Guarapari e Linhares, acertaram a quina e vão receber, cada, R$ 47.258,21.


As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54.


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Veja Também 

A vereadora de Vitória Mara Maroca

Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido

Especialista explica que a costa capixaba faz parte da rota migratória da espécie

Baleias-jubarte dão espetáculo e cercam lancha durante pescaria em Aracruz

Mulher morre após caminhão cair em ribanceira na BR 262 em Domingos Martins

Jovem morre após carreta cair de ponte na BR 262 em Domingos Martins

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Durante patrulhamento

Adolescente suspeito de ataques em Vitória é apreendido em carro de app

Publicado em 04/08/2026 às 19:39
Adolescente foi identificado durante patrulhamento da Polícia Militar Cid Costa/Governo-ES

Um adolescente de 17 anos, que tinha dois mandados de busca e apreensão em aberto, foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (04), no bairro São Benedito, em Vitória. O jovem foi reconhecido dentro de um carro de transporte de aplicativo.


Segundo a PM, o adolescente também é suspeito de participação em ataques armados na região de Goiabeiras relacionados à disputa pelo controle do tráfico de drogas. Em um desses casos, quatro pessoas foram baleadas. A corporação não divulgou detalhes sobre os mandados de busca e apreensão.


O veículo em que o adolescente estava foi seguido pela Patrulha de Aglomerados da 6ª Companhia do 1º Batalhão até o momento em que ele desembarcou. Em seguida, os militares realizaram a abordagem e cumpriram os mandados.


O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Veja Também 

O veículo perseguido sofreu um acidente e pegou fogo durante a ocorrência.

Perseguição termina com carro em chamas e suspeito de furtar fios preso no ES

Assalto à loja na Glória em Vila Velha

Como agia a quadrilha que arrombava lojas em diferentes cidades do ES

Delegacia de Polícia de Águia Branca

Jovem é morto a tiros na frente do pai em Águia Branca

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Praia do Canto

Incêndio atinge mata em terreno da antiga Ilha Shows, em Vitória

Publicado em 04/08/2026 às 17:40

Um incêndio atingiu uma área de vegetação que fica no terreno da antiga casa de festas Ilha Shows, na Praia do Canto, em Vitória, nesta terça-feira (4). 


Um vídeo (veja acima) mostra uma densa coluna de fumaça saindo do local, onde ainda há entulhos da demolição do antigo estabelecimento. A área está destinada à construção de um condomínio de luxo, projeto anunciado em julho de 2022. 


O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 14h e controlou as chamas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Veja Também 

Placa de limite de velocidade de 60 km/h

Novos radares de 60 km/h serão instalados em Cachoeiro de Itapemirim

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Crime

Jovem é morto a tiros na frente do pai em Águia Branca

Publicado em 04/08/2026 às 16:59

Segundo a PM, o pai relatou que dormia quando ouviu uma forte pancada e percebeu que a casa havia sido arrombada. Ao se levantar, encontrou três suspeitos armados exigindo que a luz fosse acesa. Em seguida, eles foram até o quarto onde o jovem ainda dormia e atiraram contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram e não foram localizados.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Águia Branca. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica.

Veja Também 

Polícia Militar foi acionada

Homem é preso após agredir mãe idosa e provocar vazamento de gás no ES

Sobrinho foi conduzido à delegacia suspeito de matar o tio a facadas

Sobrinho é preso suspeito de matar o tio em Vila Velha

Idosa morre atropelada por moto em Castelo

Idosa de 75 anos morre após ser atropelada por ciclomotor em Castelo

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Sul capixaba

Incêndio atinge área próxima a condomínio e posto em Cachoeiro

Publicado em 04/08/2026 às 16:45
Bombeiros controlam incêndio em área de risco após uma hora de combate em Cachoeiro
Incêndio atinge área de vegetação próxima a condomínio e posto Matheus Passos

Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a um condomínio e a um posto de combustíveis e assustou moradores do bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (4). 


Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes atuaram por cerca de uma hora para controlar as chamas, priorizando a área de maior risco devido à proximidade do condomínio e do posto de combustíveis. Em seguida, o fogo avançou para uma ribanceira de difícil acesso, o que dificultou a operação, mas foi controlado pela corporação.


De acordo com os bombeiros, o tempo seco e os ventos fortes favoreceram a propagação das chamas. Ainda não há estimativa da área atingida. (Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta)

Veja Também 

Reunião do Centro Integrado de Comando e Controle para o Enfrentamento dos Impactos do El Niño (CICC El Niño) realizada nesta terça-feira (21)

Super El Niño deve intensificar calor e agravar alerta hídrico no ES

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Quem é Alfredo Gaspar, anunciado como vice de Flávio Bolsonaro nas eleições 2026

Imagem de destaque

Colesterol nem sempre é o vilão: saiba quando ele pode prejudicar a saúde

Imagem de destaque

Nomes combinando: 10 opções perfeitas para dois cachorros 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados