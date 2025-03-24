Mulher é agredida ao se negar entregar celular ao companheiro no Sul do ES

A mulher relatou que o companheiro a agrediu, a ameaçou de morte por asfixia e a ofendeu. Em seguida, ele teria usado um pedaço de madeira para quebrar fogão, pratos e copos, e amassou a geladeira, jogando em seguida as panelas de comida no quintal.

Segundo a vítima, o motivo da fúria do suspeito foi porque ela se negou a entregar seu aparelho celular para ele olhar as mensagens. O homem foi detido no local e encaminhado à Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha, e, em seguida, encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.