Mulher e adolescentes são baleados em ataque a tiros na rua em Aracruz

Uma mulher e dois adolescentes – que não tiveram idades divulgadas – foram baleados durante um ataque a tiros no meio da rua no bairro Fátima, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos que estavam em uma moto passaram pela região atirando na direção de algumas pessoas e as três vítimas foram atingidas.
A mulher foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um dos menores foi levado por moradores para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Rica e, depois, foi transferido ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, segundo a PM.
A corporação afirmou que um outro adolescente também deu entrada na UPA baleado. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Até a publicação desta matéria nenhum suspeito havia sido detido.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a corporação.