Mulher e adolescentes são baleados em ataque a tiros na rua em Aracruz

A corporação afirmou que um outro adolescente também deu entrada na UPA baleado. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou a corporação.