Motorista sem CNH fica ferido após bater carro e capotar em Anchieta

Um condutor, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), perdeu o controle da direção do carro, subiu em um canteiro central da ES 060,conhecida como Rodovia do Sol, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, bateu em um poste e catou. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (19), e deixou o motorista ferido.>