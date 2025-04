Pais morreram

Vídeo mostra momento do resgate de menina em casa que desabou em Viana

Menina de 7 anos sobreviveu ao ser protegida pelo sofá; desabamento ocorreu às 23h de sexta-feira (18)

O Corpo de Bombeiros resgatou com vida uma menina de 7 anos que estava sob os escombros depois da casa em que morava com os pais e a irmã mais velha ter desabado no bairro Areinha, em Viana, na noite de sexta-feira (18).

Jasmin Nunes, de 7 anos, sobreviveu pois foi encontrada embaixo do sofá, que a protegeu. Ela foi levada para a casa de parentes, após ter recebido atendimento médico. Seus pais, José Antônio Nunes, de 56 anos, e Joelma de Souza Ferreira, 48 anos, não resistiram e foram retirados sem vida dos escombros.

Imagens feitas por moradores e enviados para a reportagem de A Gazeta mostram como foi o resgate da menina de 7 anos que ficou sob os escombros. Confira no vídeo acima como foi o resgate.

A outra filha do casal, de 26 anos, Juliana Nunes, não estava em casa porque tinha saído com o namorado. A casa desabou 5 minutos antes de ela voltar, segundo informações do repórter João Brito, da TV Gazeta.

A família morava no local há 30 anos e, segundo informações de parentes, a casa vinha há um tempo dando sinais que estava em risco.

José Antônio e Joelma Ferreira morreram no desabamento da casa em Viana. (Roberto Pratti/TV Gazeta e Acervo de família)

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de salvamento terrestre, por volta das 23h de sexta-feira (18), no bairro Areinha, em Viana.

As equipes chegaram ao local e constataram que uma residência havia desabado, com informações de que três pessoas estariam nos escombros. Os militares realizaram trabalho de vasculhamento e conseguiram localizar as vítimas, sendo que uma criança, de aproximadamente 7 anos, foi retirada com vida e deixada aos cuidados do Samu. Dois adultos foram resgatados, mas já em óbito.

A Defesa Civil Municipal foi acionada e ficou a cargo da ocorrência, assim como a Polícia Científica, para recolhimento dos corpos, segundo os Bombeiros.

Em nota, a Prefeitura de Viana disse que, antes do desabamento, a casa já apresentava sinais de comprometimento na estrutura e um familiar teria alertado os moradores sobre os riscos, chegando a recomendar que procurassem a Defesa Civil.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local à 00h45, confirmando o colapso total da residência. Segundo informações do boletim da corporação, o imóvel apresentava sinais visíveis de comprometimento estrutural, como rachaduras em paredes e piso, além de pilares inclinados. Não chovia no momento do desmoronamento", completa a nota enviada pela prefeitura.

A Defesa Civil de Viana informou que esteve presente no local, prestando apoio técnico e realizando os primeiros levantamentos. De acordo com o coordenador municipal, tenente Sebastião Almeida, não havia registros anteriores de solicitação de vistoria, alvarás, denúncias ou laudos técnicos que indicassem risco de desabamento.

“Nosso papel é atuar na prevenção, mas precisamos que a população nos acione sempre que perceber sinais de risco. A Defesa Civil está à disposição da comunidade para orientar e agir quando necessário”, ressaltou.

O prefeito Wanderson Bueno lamentou o ocorrido e reafirmou o compromisso da gestão com a segurança dos vianenses. “Nos solidarizamos com a família neste momento difícil. Esse caso nos traz um alerta importante: precisamos reforçar a conscientização sobre segurança estrutural e garantir que todas as construções sejam feitas com responsabilidade técnica.”

Correção Na versão anterior do texto constava a informação de que chovia no momento do desabamento, conforme havia sido passado por moradores. Mas outros vizinhos e familiares confirmaram que não chovia e a Prefeitura de Viana também afirmou que não chovia no momento do desabamento. A informação foi corrigida.

