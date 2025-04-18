Comunidade recria passos de Jesus em via-sacra de 6 km no ES; veja fotos

Procissão segue até o topo de montanha conhecida como Cruzeiro do Forno Grande. Crédito: Vitor Jubini

É bem lá no alto, literalmente entre as nuvens, que há 37 anos, católicos do povoado do Forno Grande, em Castelo , no Sul do Espírito Santo, realizam a Via-Sacra nas Sexta-Feiras Santas. A combinação de uma comunidade devota com uma paisagem exuberante contribui para a formação de um cenário ainda mais místico.

A procissão começa na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na sede da vila, e segue até o topo de uma montanha conhecida como Cruzeiro do Forno Grande.

Centenas de religiosos vindos de várias regiões percorrem 6 quilômetros de caminho íngreme e irregular. O trajeto é ainda mais doloroso para aqueles voluntários que carregam nos braços uma imensa cruz, que no fim do cortejo é fincada no topo do morro.

Neste momento, a bela colina se transforma no verdadeiro calvário. O suor que escorre no corpo pelo desgaste físico leva os fiéis a refletirem sobre o sacrifício de Jesus Cristo, fortalecendo a fé e a devoção. Confira abaixo as imagens da via-sacra realizada nesta sexta-feira (18).