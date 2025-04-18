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Via-Sacra realizada na comunidade de Forno Grande, em Castelo Vitor Jubini
Semana Santa

Comunidade recria passos de Jesus em via-sacra de 6 km no ES; veja fotos

Católicos do povoado do Forno Grande, em Castelo, realizam a procissão às Sexta-Feiras Santas há 37 anos

Vitor Jubini

Editor de Fotografia

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 18:17

Publicado em

18 abr 2025 às 18:17
Via-Sacra realizada na comunidade de Forno Grande, em Castelo
Procissão segue até o topo de montanha conhecida como Cruzeiro do Forno Grande. Crédito: Vitor Jubini
É bem lá no alto, literalmente entre as nuvens, que há 37 anos, católicos do povoado do Forno Grande, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, realizam a Via-Sacra nas Sexta-Feiras Santas. A combinação de uma comunidade devota com uma paisagem exuberante contribui para a formação de um cenário ainda mais místico.
A procissão começa na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na sede da vila, e segue até o topo de uma montanha conhecida como Cruzeiro do Forno Grande.
Centenas de religiosos vindos de várias regiões percorrem 6 quilômetros de caminho íngreme e irregular. O trajeto é ainda mais doloroso para aqueles voluntários que carregam nos braços uma imensa cruz, que no fim do cortejo é fincada no topo do morro.
Neste momento, a bela colina se transforma no verdadeiro calvário. O suor que escorre no corpo pelo desgaste físico leva os fiéis a refletirem sobre o sacrifício de Jesus Cristo, fortalecendo a fé e a devoção. Confira abaixo as imagens da via-sacra realizada nesta sexta-feira (18).

Povoado de Castelo realiza Via Sacra há 37 anos

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