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Dia dos Povos Indígenas

Estudo revela perfil da população indígena no ES; confira os dados

O levantamento apresenta informações sobre os povos que vivem no Estado, como os Tupiniquins, Guaranis, Botocudos, Aimorés e Pataxós

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2025 às 16:06
Povos indígenas no Espírito Santo
Povos indígenas no Espírito Santo Crédito: Leo Otero/Divulgação/IJSN
O Dia dos Povos Indígenas é comemorado neste sábado (19), data em que se celebra a diversidade cultural desses povos e também contribui para a preservação da sua cultura. No Espírito Santo, existem 16 localidades indígenas identificadas, sendo que 13 estão em áreas reconhecidas oficialmente, o que representa 81,2% do total.
Os povos indígenas que vivem no Estado descendem de grupos originários, como os Tupiniquins, Guaranis, Botocudos, Aimorés (também conhecidos como Krenaks) e Pataxós. No Espírito Santo, os indígenas correspondem a 0,4% da população total, ou seja, 14.410 pessoas.
As informações estão em um estudo divulgado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) com dados sobre a população indígena no Espírito Santo, abordando temas como gênero, distribuição geográfica, escolaridade e participação política.
O estudo diferencia as localidades indígenas, que são os agrupamentos de indígenas em determinadas regiões, das Terras Indígenas, que são territórios oficialmente demarcados.
Em termos populacionais, os indígenas representam 0,8% da população brasileira, somando 1.694.836 pessoas. No Sudeste, esse percentual é de 0,1% (123.434).  Entre os municípios capixabas, Aracruz concentra mais da metade dessa população, com 51,5% (7.425 pessoas). Na sequência, estão Serra, com 9,2% (1.326), e Vila Velha, com 6% (866).
A pesquisa também aponta que as mulheres representam a maioria da população indígena no Estado, com 51,1%, enquanto os homens correspondem a 48,9%. As mulheres exercem papel fundamental na manutenção da cultura indígena, sendo responsáveis pela agricultura, coleta e transmissão dos saberes tradicionais.
O estudo mostra ainda que os jovens entre 15 e 29 anos são o maior grupo etário entre os indígenas capixabas, representando 22,3% do total. As crianças de 0 a 14 anos compõem 20,1% da população, enquanto os idosos, com 60 anos ou mais, representam 16,2%.
Um dos dados que mais se destaca é a taxa de alfabetização: 91% da população indígena com 15 anos ou mais está alfabetizada. Segundo o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira, esse percentual é bastante próximo do registrado entre os não indígenas, que é de 94,4%.
“Esse dado é importante e mostra que esses grupos estão sendo alcançados pelo ensino regular. Além disso, quando comparamos com a média do Sudeste, o Espírito Santo apresenta uma taxa bruta de frequência escolar superior, com 26,1% no Estado, ante 23,9% na região”, destacou.
A publicação também chama a atenção para um tema recorrente: a demarcação e a proteção das Terras Indígenas. Apenas 32,4% da população indígena do país vive atualmente em territórios oficialmente reconhecidos. Além disso, a maioria dos indígenas vive em áreas urbanas, tanto no Brasil (54%) quanto no Sudeste (77,2%) e no Espírito Santo (60,5%).
Mesmo com a urbanização, o acesso à infraestrutura básica ainda apresenta desigualdades. O abastecimento de água, por exemplo, chega a 90,8% dos não indígenas, enquanto entre os indígenas esse índice é de 79,9%, uma diferença de 10,9 pontos percentuais. No que diz respeito ao esgotamento sanitário, 43% da população indígena não conta com um sistema adequado, enquanto esse número é de 17% entre os não indígenas — uma diferença de 26 pontos percentuais.
O estudo também aborda a participação política dos povos indígenas. Nas duas últimas eleições, realizadas em 2022 e 2024, o Brasil elegeu 261 pessoas que se autodeclararam indígenas. No Espírito Santo, três representantes foram eleitos nesse período. 

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