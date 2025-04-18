Torta capixaba agora é patrimônio cultural e imaterial de Vitória

Pazolini ao lado de vereadores e da vice, Cris Samorini, ao sancionar a lei da torta capixaba Crédito: Reprodução

A iniciativa de tornar a torta patrimônio da Capital foi do vereador Armandinho Fontoura (PL) e contou com apoio de todos os parlamentares da Câmara de Vitória. Com a medida, a iguaria mais popular da Semana Santa passa a ter mais reconhecimento e tem sua tradição protegida culturalmente pela legislação.

Nesta sexta-feira (18), durante o festival da torta capixaba que ocorre na Ilha das Caieiras, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou a proposta. "A torta capixaba representa a força da nossa cultura, a força do nosso povo. E é com essa força que nós vamos seguir para cuidar das pessoas", afirmou.