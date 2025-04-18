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Gastronomia

Torta capixaba agora é patrimônio cultural e imaterial de Vitória

Lei foi sancionada nesta sexta-feira (18) durante o festival da torta capixaba que acontece na Ilha das Caieiras

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2025 às 16:07
Pazolini ao lado de vereadores e da vice, Cris Samorini, ao sancionar a lei da torta capixaba
Pazolini ao lado de vereadores e da vice, Cris Samorini, ao sancionar a lei da torta capixaba Crédito: Reprodução
A torta capixaba foi declarada patrimônio cultural e imaterial da gastronomia de Vitória, nesta sexta-feira (18), a partir de uma lei sancionada durante o festival da iguaria que ocorre na Ilha das Caieiras.
A iniciativa de tornar a torta patrimônio da Capital foi do vereador Armandinho Fontoura (PL) e contou com apoio de todos os parlamentares da Câmara de Vitória. Com a medida, a iguaria mais popular da Semana Santa passa a ter mais reconhecimento e tem sua tradição protegida culturalmente pela legislação.
Nesta sexta-feira (18), durante o festival da torta capixaba que ocorre na Ilha das Caieiras, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou a proposta. "A torta capixaba representa a força da nossa cultura, a força do nosso povo. E é com essa força que nós vamos seguir para cuidar das pessoas", afirmou.
Armandinho agradeceu: "Um dia especial para Vitória. A torta capixaba significa tradição, fé, cultura, família, união, afeto. Muito obrigado ao prefeito Pazolini e à vice-prefeita Cris Samorini por apoiarem e acolherem nosso projeto. A sanção da lei é uma forma de reconhecer nossa herança e valorizar bares, restaurantes, cozinheiros, cozinheiras, donas de casa. A torta capixaba é um patrimônio do nosso povo, do nosso coração".

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