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Jardim Camburi

Mulher é presa trazendo drogas em ônibus do Rio para Vitória

Veículo onde estava Luciene de Jesus Fernandes foi abordado em Jardim Camburi; material tinha como destino final o Morro do Jaburu, em Vitória

Publicado em 18 de Abril de 2025 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2025 às 13:29
Luciene de Jesus Fernandes, de 20 anos, presa com drogas em ônibus
Luciene de Jesus Fernandes, de 20 anos, presa com drogas em ônibus Crédito: Reprodução TV Gazeta
Uma mulher de 20 anos foi presa na noite desta quinta-feira (17) trazendo drogas em um  ônibus que saiu do Rio de Janeiro (RJ), com parada prevista em Jardim Camburi, em Vitória. O material tinha como destino final o Morro do Jaburu, na região do Bairro da Penha, na Capital.
O serviço de inteligência da Polícia Civil recebeu a informação de que o material estaria sendo trazido para o Estado por duas mulheres. Entretanto, durante a abordagem, foi identificada apenas uma delas, Luciene de Jesus Fernandes, com documentação da Bahia. A outra mulher seria do Rio de Janeiro, o que não se confirmou.
A jovem recebeu voz de prisão em Jardim Camburi, em Vitória, e foi encaminhada à Divisão Patrimonial, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Na bagagem da mulher, foram encontradas 113 embalagens contendo dez envelopes cada, totalizando 1.130 porções de substância análoga à cocaína, além de 41 embalagens com sete envelopes cada, somando mais 287 porções da mesma substância. Também foram apreendidas 36 porções de substância semelhante ao crack. Todo o material estava pronto para comercialização, devidamente embalado e etiquetado.
A operação da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio contou com o suporte da agência de ônibus, e a abordagem ao veículo ocorreu por volta das 20h50. Após a verificação da lista de passageiros, os policiais identificaram Luciene e solicitaram ao motorista que retirasse a bagagem e que ela acompanhasse a revista.
A mulher demonstrou nervosismo e informou que havia recebido a mala de uma conhecida no Rio de Janeiro, não tendo conhecimento sobre o conteúdo da bagagem.

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