Liderança do tráfico armada com fuzil morre em confronto com a PM em Vila Velha

Marcos Felipe da Costa Conceição, de 34 anos, conhecido como "Cara de Morango", era apontando como liderança do tráfico Crédito: Reprodução

Um homem de 34 anos apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas em Vila Garrido, Vila Velha , morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na noite de quinta-feira (17), por volta das 20h40, em uma área de mata do bairro. O suspeito, identificado como Marcos Felipe da Costa Conceição — conhecido como "Cara de Morango" —, seria ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, militares realizavam patrulhamento na região quando receberam denúncias de que criminosos ligados ao TCP estariam circulando armados, inclusive com fuzis.

Durante a ação, os militares se dividiram para averiguar a denúncia e entraram na mata. Um dos grupos se deparou com Marcos Felipe que, segundo relatado no boletim, era uma das lideranças do tráfico no bairro. Ele foi visto com um fuzil em posição de disparo e, ao notar a presença dos policiais, efetuou pelo menos quatro tiros contra os PMs.

A equipe policial revidou, conforme o registro da polícia. Após o confronto, Marcos Felipe foi encontrado ferido e chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Evangélico, em Vila Velha, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56, municiado com 26 cartuchos.

Em nota, a Polícia Militar disse que o homem, de 34 anos, é conhecido das guarnições pelo envolvimento com o tráfico de drogas, sendo uma das lideranças da região.

"Ao ser abordado, o suspeito efetuou disparos contra os policiais, que revidaram. O indivíduo foi alvejado, socorrido com vida e levado para um hospital particular, onde foi a óbito. Com ele, foi apreendido um fuzil calibre 556 carregado com 26 munições. A arma foi encaminhada à 2ª Regional de Vila Velha", informa nota enviada pela PM.

A Polícia Civil informou que a ocorrência de morte por intervenção legal de agente do Estado foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha. O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.