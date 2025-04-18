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Barra de São Francisco

Jovem é morto dentro de carro na frente de mulher e crianças no ES

Publicado em

18 abr 2025 às 12:16
Homem é morto dentro de carro e na presença de crianças em Barra de São Francisco
Homem é morto dentro de carro e na presença de crianças em Barra de São Francisco Crédito: Arquivo da família
Um homem de 25 anos, identificado pela Polícia Militar como Marcos Felipe de Jesus Araújo, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (17), em no bairro Colina, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na presença de uma mulher e de duas crianças que estavam com a vítima dentro de um carro.
O homem foi socorrido ao hospital no município, mas não resistiu. A mulher que estava com Marcos Felipe de Jesus Araújo no momento do crime disse aos militares que dois homens se aproximaram do carro e atiraram.
 O corpo de Marcos Felipe foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina. A Polícia Civil disse que seguirá sob investigação da Delegacia de Barra de São Francisco, e que nenhum suspeito do crime foi preso. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Prima tentou defender

Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha

Publicado em 18/04/2026 às 14:52

Um homem foi preso por bater na companheira por volta de 00h40 da madrugada de sábado (18) em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que a agressão começou após ela chamá-lo para entrar em casa. A mulher disse ainda que ele não gostou do pedido e começou uma discussão. Durante a briga, ele a agrediu e, depois, a trancou no quarto.


A equipe militar que esteve no local da agressão identificou machucados no cotovelo esquerdo e no dedão do pé direito da mulher. A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima.

Uma adolescente de 17 anos, prima da vítima, tentou impedir o espancamento, mas o homem desferiu um soco no ombro esquerdo da garota. 


De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por ameaça, injúria, lesão corporal e praticar vias de fato, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Em Vitória

Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico

Publicado em 18/04/2026 às 14:32

Um motorista de aplicativo, de 36 anos, foi detido na última sexta-feira (17) enquanto utilizava um "gato" de energia diretamente em um poste da rede pública para recarregar seu carro elétrico. A cena inusitada foi flagrada pela Guarda de Vitória, no bairro Santa Marta.


Vídeos gravados por testemunhas mostram o veículo conectado à fiação em plena via pública. Ao ser abordado, o condutor — que não teve o nome revelado — confessou que comprou o automóvel há dois anos e utilizava o poste próximo à sua residência para furtar energia há pelo menos sete meses.


O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica, mas pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.

Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Gato em poste é usado por motorista de aplicativo para recarregar carro elétrico em Vitória TV Gazeta/Reprodução

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Venda Nova do Imigrante

Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Publicado em 18/04/2026 às 14:26
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
O Buraco se formou no dia 20 de março Crédito: Divulgação PRF

Um motociclista morreu após cair em uma cratera na BR 262, na altura do km 101, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (17) em um trecho que passa por obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A identificação e idade da vítima não foram divulgadas. 


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. As informações iniciais indicam que o motociclista seguia no sentido Venda Nova do Imigrante. A motocicleta não chegou a ficar dentro da cratera.


O inspetor da PRF responsável pelo caso afirmou que o trecho estava devidamente sinalizado no momento do acidente. A ocorrência foi encerrada por volta das 4 horas da madrugada, com a chegada da perícia.


Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o local conta com sinalização adequada e medidas de controle de tráfego, como operação assistida e orientação de equipes em campo. 


O órgão disse ainda que não havia comprometimento das condições de segurança viária no trecho e que segue atuando continuamente na manutenção da sinalização e na organização do fluxo.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
No Bairro da Penha

Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória

Publicado em 18/04/2026 às 13:24

Uma briga entre um ex-casal no Bairro da Penha, em Vitória, terminou com os dois feridos, sendo um deles em estado grave. A Polícia Militar esteve na manhã deste sábado (18) no local da discussão e verificou que a situação ocorreu quando uma mulher foi buscar os filhos num endereço não informado. 


Os dois causaram lesões recíprocas, mas o homem acabou com perfurações mais sérias. Por causa do estado de saúde mais delicado, ele precisou ser intubado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital capixaba. 


Já a mulher recebeu atendimento médico no Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Não há informação sobre qual objeto foi usado para ferir o homem. Nem se alguém foi autuado pelo caso.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Pancas

Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor

Publicado em 18/04/2026 às 10:29
Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local Leitor A Gazeta

Duas pessoas morreram em um acidente na madrugada deste sábado (18), na ES 080, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Cada vítima estava em um veículo, sendo que um deles pertencia à prefeitura do município. 


O carro oficial, um Volkswagen Polo, seguia no sentido Pancas-Colatina e era conduzido por Renato Augusto de Oliveira, enquanto o outro, um Fiat Fiorino, trafegava na direção contrária.


De acordo com a Polícia Militar (PM),a suspeita é que o Fiorino, dirigido por Jhonatan Torezani, tenha invadido a contramão e provocado a colisão frontal.

Renato Augusto de Oliveira era o servidor da Prefeitura de Pancas que conduzia um dos veículos e veio a óbito
Renato Augusto de Oliveira era o servidor da Prefeitura de Pancas que conduzia um dos veículos e veio a óbito Leitor A Gazeta
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Thaiz Lepaus

Repórter / [email protected]
Thaiz Lepaus
Acidente

Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

Publicado em 17/04/2026 às 17:23

Um policial militar que atua no 3º Batalhão da corporação, em Alegre, na Região do Caparaó capixaba, ficou ferido após sofrer um acidente de carro no município, na madrugada desta sexta-feira (17). O veículo do PM saiu da pista na ES 387, perto do bairro Guararema, e capotou em uma área de pasto. Ele estava em carro particular.


De acordo com as informações da polícia, o veículo saiu da pista, desceu pela lateral da via, capotou e acabou batendo contra a vegetação às margens da estrada. O motorista ficou ferido e foi socorrido, sendo encaminhado a um hospital da região.


Apesar do susto, a informação da polícia é de que o agente sofreu apenas escoriações e passa bem. 


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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na Enseada do Suá

Homem é preso em Vitória por dever R$ 50 mil em pensão alimentícia

Publicado em 17/04/2026 às 15:08

Um homem de 33 anos foi preso por dever mais de R$ 50 mil em pensão alimentícia. O caso aconteceu na Enseada do Suá, em Vitória, na noite dessa quinta-feira (17). Segundo a Guarda Municipal, ele estava com um mandado de prisão em aberto desde dezembro de 2025, decretado pela 4.ª Vara da Família, da Capital capixaba. Além disso, ele possui passagens anteriores pelos crimes de violência doméstica, ameaça e furto.


A corporação informou que realizava um patrulhamento pela região, quando percebeu que o homem apresentou nervosismo ao ver a equipe. Ele foi abordado e levado para a Delegacia Regional de Vitória. 


A Polícia Civil informou que o mandado de prisão foi cumprido e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.  


O inspetor Dalcin, da Guarda de Vitória, explicou que este caso é baseado na Lei de Alimentos, que permite a prisão de quem não paga pensão devidamente. “A medida não é criminal, mas serve para obrigar o pagamento da dívida, podendo ser suspensa caso o valor seja quitado. Nesses casos, o prazo de prisão pode ser de até três meses, conforme também estabelece o Código de Processo Civil”.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Polícia

Vizinho é preso suspeito de aliciar e assediar menina de 11 anos em Colatina

Publicado em 17/04/2026 às 13:33

Um homem de 62 anos foi preso Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (16), suspeito de aliciar e assediar uma menina de 11 anos. Segundo o relato da mãe da vítima à Polícia Militar (PM), o vizinho teria chamado a criança para perto de sua casa, tocado em seu ombro e proferido frases impróprias. Os nomes do indivíduo e do bairro não estão sendo divulgados para não expor a menor, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A menina afirmou que o homem já havia feito convites anteriores para que ela entrasse na residência dele. O suspeito foi detido em frente à sua casa e conduzido à Delegacia Regional de Colatina. O Conselho Tutelar foi notificado, mas não pôde comparecer ao local no momento da ocorrência.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Trânsito

Motoboy fica ferido em acidente com carro na BR 101 em Linhares; veja vídeo

Publicado em 17/04/2026 às 13:22


Um motoboy de 27 anos ficou ferido após colidir com um carro na BR 101, na altura do bairro São José, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento flagraram o momento da batida. O motorista do carro deixou o local sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o laudo do acidente ainda não foi concluído. No entanto, entre os fatores que podem ter contribuído para a batida estão o trânsito em corredor por parte do motociclista e a mudança de faixa do carro sem o uso da seta. A corporação informou que o condutor do automóvel não havia sido identificado até a publicação desta matéria. 

Em conversa com a produção da TV Gazeta, a irmã da vítima informou que o jovem trabalhava no momento do acidente, realizando entregas para uma pizzaria. Ele segue internado no Hospital Rio Doce, em estado estável, e aguarda a realização de uma cirurgia ortopédica.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Polícia

Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Publicado em 17/04/2026 às 10:18

Um homem de 28 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (16), durante um velório na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra ele por suspeita de envolvimento em um assalto a um taxista, ocorrido em fevereiro, no município de Pedro Canário.

O nome do suspeito não foi divulgado. A polícia informou que ele foi identificado durante as investigações e reconhecido pela vítima. Um aparelho celular levado no crime já havia sido recuperado pelos policiais.

Ainda em Pinheiros, outra ação resultou na prisão de um homem de 29 anos, que estava foragido do Centro de Ressocialização de Linhares (CRL) desde 2024. Os dois foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanecem à disposição da Justiça.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
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