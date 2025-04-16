Homem é preso por oferecer drogas e estuprar adolescentes em Cachoeiro

O Conselho Tutelar foi acionado. O homem de 59 anos, que não teve o nome divulgado, foi detido pela Guarda Municipal e conduzido para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.