As imagens da tragédia que ocorreu em Areinha, Viana, na sexta-feira (18), impressionam. A casa que abrigava a família desabou, provocando a morte do casal José Antônio e Joelma Ferreira. A filha deles, de 7 anos, foi resgatada com vida. Veja, abaixo, como era a edificação antes e depois do incidente:>