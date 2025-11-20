Motorista perde o controle e carro invade loja de decoração em Cachoeiro

Motorista fica ferido após bater carro contra loja em Cachoeiro Crédito: Montagem - A Gazeta

Um motorista de 35 anos ficou ferido após o veículo que conduzia invadir uma loja de decoração na Avenida Mauro Miranda Madureira, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (20). A parede e o veículo ficaram bem danificados por conta do impacto da batida.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta de 3h da madrugada, as causas não foram divulgadas. Além de duas paredes, um portão de aço também foi destruído.