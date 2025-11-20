A Gazeta - Agora

Motorista perde o controle e carro invade loja de decoração em Cachoeiro

Publicado em 20/11/2025 às 10h22
Um motorista de 35 anos ficou ferido após o veículo que conduzia invadir uma loja de decoração na Avenida Mauro Miranda Madureira, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (20). A parede e o veículo ficaram bem danificados por conta do impacto da batida.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi por volta de 3h da madrugada, as causas não foram divulgadas. Além de duas paredes, um portão de aço também foi destruído.

O veículo foi removido e levado para um pátio credenciado para resguardar o patrimônio, já que nenhum familiar ou conhecido do motorista compareceu ao local. O condutor foi socorrido pelo Samu antes da chegada da polícia. Ele apresentava diversos ferimentos, mas seguia em estado estável no Hospital Santa Casa.

