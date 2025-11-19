Veja como fica

Mergulhão de Camburi: trânsito apresenta lentidão após mudança para obras

Alteração no fluxo da Norte Sul, para os veículos que vêm da Serra em direção à praia, teve início na tarde desta quarta-feira (19)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 15:57

Os primeiros momentos da mudança no trânsito para avanço das obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória, foram marcados por lentidão, com fila de carros na Norte Sul, em direção à Avenida Dante Michelini. Por volta das 13h desta quarta-feira (19), a Prefeitura da Capital alterou parte do traçado da Norte Sul. O fluxo de veículos que vinha da Serra, a caminho da praia, foi desviado para a nova pista construída na antiga área do aeroporto, onde antes estava o canteiro de obras do mergulhão.

Com isso, o trecho final da via teve suas pistas fechadas para a instalação de tapumes, cercando a área onde haverá a escavação das galerias do mergulhão. A partir das 20h desta quarta (19), está previsto o fechamento do trecho da Dante Michelini que fica no cruzamento com a Norte Sul.

Novo desvio foi guiado pela Guarda Municipal na tarde desta quarta-feira (19) Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta acompanhou a liberação da nova pista da Norte Sul de perto e constatou a lentidão no fluxo dos veículos, que, nos primeiros momentos do desvio, foram acompanhados por viaturas da Guarda Municipal de Vitória. Por volta de 15h30, segundo dados de trânsito do Google Maps, ainda era possível observar alguns pontos de retenção na via.

O cenário de trânsito intenso, porém, já era observado desde o início do dia, com lentidão em quase toda a extensão da Norte Sul e em parte da Dante Michelini no sentido Centro, devido ao alto número de veículos, principalmente na região das obras.

Questionada sobre a situação por A Gazeta e perguntada se prestaria suporte aos condutores com ações da Guarda Municipal na área de mudanças com o mergulhão, a Prefeitura de Vitória não enviou retorno até a publicação desta reportagem.

Com a mudança iniciada nesta tarde, condutores que vêm pela Norte Sul e precisam pegar a Dante Michelini para entrar em Jardim Camburi têm duas opções.

Uma delas é um caminho mais longo: como o retorno existente está interditado para as obras, será preciso seguir pela Dante Michelini no trajeto atual até a Avenida Adalberto Simão Nader, na região do aeroporto, para fazer um retorno e voltar ao bairro (veja no mapa abaixo).

Rota a ser feita por motoristas que precisam retornar da Dante Michelini para Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Outra possibilidade para motoristas e motociclistas é antecipar a entrada no bairro por meio do retorno existente na altura do Shopping Norte Sul.

Mudanças na Dante Michelini

Além da alteração iniciada nesta tarde na Norte Sul, outro desvio começa a funcionar na região às 20h desta quarta-feira (19). Com o início da etapa de escavações de galerias e concretagens de estacas para o mergulhão, parte da Dante Michelini ficará cercada por tapumes.

Assim, condutores no sentido Jardim Camburi x Centro deverão fazer um desvio da parte isolada para seguir o trajeto. Primeiro, será preciso virar à direita para entrar na Norte Sul, ao lado do antigo Hotel Canto do Sol.

Ainda na esquina da Dante Michelini com a Norte Sul, parte da calçada do antigo hotel foi reduzida pela Prefeitura de Vitória para criar mais uma faixa de trânsito de forma a facilitar o fluxo dos veículos.

A partir dali, os condutores que seguem em direção ao Centro devem fazer o contorno no retorno à esquerda já existente na Norte Sul para pegar a pista nova construída na área do aeroporto e, assim, voltar à Dante Michelini, como mostra a ilustração abaixo:

Para quem faz o trajeto Centro x Jardim Camburi, o caminho segue o mesmo, sem alterações. No sentido Centro x Serra, o fluxo também se mantém como é hoje. Quem precisa sair de Jardim Camburi para a Serra também deve seguir o mesmo caminho atual pela Norte Sul, virando à direita no antigo hotel.

Mudanças para pedestres e ciclistas

Além dos condutores, pedestres e ciclistas também devem mudar parte do trajeto na região. As faixas de travessia que ficam na altura do quiosque Tantravitória, na altura da Rodovia Norte Sul, foram desativadas com a instalação do canteiro de obras.

Assim, a travessia da Dante Michelini deve ser feita na faixa que fica na altura da Rua Carlos Martins, tanto no sentido da orla quanto em direção ao bairro.

Com essa alteração, a orientação para quem desce da Serra pela ciclovia da Norte Sul no sentido Camburi é atravessar a rodovia na altura da Rua Carlos Gomes Lucas, seguindo pela calçada compartilhada até a travessia na Rua Carlos Martins.

Linha vermelha mostra o trajeto a ser seguido por ciclistas no sentido Serra x Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta