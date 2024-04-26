Motorista fura blitz de operação e é preso com arma em Iúna

Um homem de 39 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na noite de quinta-feira (25), durante a Operação Cavalo de Aço, realizada pela Polícia Militar no Centro em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A PM informou que ele passou por uma blitz dirigindo uma picape e não obedeceu à ordem de parada dos militares. Logo depois a corporação conseguiu abordá-lo e com ele foi encontrada uma pistola 9 milímetros e munição. Ele também foi submetido ao teste de bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica.
Segundo registro da PM, os militares faziam um ponto de bloqueio na Avenida Presidente Vargas quando o suspeito, que estava em uma Fiat Strada, viu a blitz e não acatou a ordem de parada. Ele foi parado mais adiante, e ao ser revistado, uma pistola com munição foi encontrada em sua cintura. O homem disse que apenas tinha a posse de arma de fogo.
O indivíduo foi levado para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante. A arma foi apreendida e o carro, por se encontrar licenciado, foi liberado para condutor habilitado. Sobre a autuação, a Polícia Civil disse que foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao sistema prisional.