Motorista fura blitz de operação e é preso com arma em Iúna

Segundo registro da PM, os militares faziam um ponto de bloqueio na Avenida Presidente Vargas quando o suspeito, que estava em uma Fiat Strada, viu a blitz e não acatou a ordem de parada. Ele foi parado mais adiante, e ao ser revistado, uma pistola com munição foi encontrada em sua cintura. O homem disse que apenas tinha a posse de arma de fogo.